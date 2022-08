Busílis da violência doméstica

Muito se tem feito para diminuir a violência doméstica em Portugal, mas pelas cifras que se vão divulgando (como a notícia do PÚBLICO de ontem) persiste a sensação de insuficiência. Tem-se incrementado, significativamente, as medidas de reacção ao problema (e bem), mas a necessária intervenção sistémica e cíclica diante deste fenómeno, pautada pelo planeamento, prática e reforma, tem revelado um sistema inconsistente.

Aponto duas adversidades de dificílima superação e indispensáveis à mudança de paradigma – disponibilidade e humanismo. Quando a maioria da nossa sociedade for capaz de dispor do seu tempo e de o fazer com civismo para apoiar as vítimas de violência doméstica – quer a nível profissional, quer a nível social – teremos condições para inverter um flagelo social que mancha o nosso currículo. Eu tenho feito a minha parte e vocês?

Emanuel Carvalho, Lisboa

Guerra ou Terra?

Estamos a atravessar tempos difíceis. A nossa casa (a Terra) está a sofrer alterações climáticas que poderão levar à extinção do ser humano e de toda a restante biodiversidade aqui existente. Desde a crise da energia, maioritariamente alavancada com a guerra levada à Ucrânia pela Rússia, que verificamos um retrocesso nas medidas tendentes a minimizar essas alterações, tendo regressado ao uso de combustíveis fósseis. Segundo alguns especialistas estaremos a chegar ao ponto de não retorno, ou seja, por muito que venhamos a fazer, já nada poderá parar essa degradação continuada da vida na Terra até ao desaparecimento de toda a vida.

Como entender que uma chantagem nuclear de Putin e do seu lacaio Lukashenko (que já ameaça com a colocação de armamento nuclear no seu território sem qualquer reparo da UE e das organizações internacionais), se sobreponha, com o beneplácito dos EUA e da UE, à saúde terrena? Onde estão os grandes estadistas mundiais que podem acabar com a guerra e direccionar os meios e esforços para aquilo que é importante?

Como não vejo ninguém com uma preocupação prevalecente sobre acabar a guerra em detrimento de fornecer armas à Ucrânia, apresento uma proposta para uma eventual solução, na qual nenhuma das partes perderá a face, tendo em atenção que, pela teimosia de Putin e Zelensky, Rússia e Ucrânia nunca chegarão a acordo, e o planeta precisa de ser salvo: entrar em negociações, (com a ajuda da Turquia?), com cessar fogo imediato e posteriormente, sob a égide da ONU, realizar nas duas supostas repúblicas independentistas e na Crimeia, um referendo sobre como as populações desses territórios pretendem a sua organização permanente: independência ou integração na Ucrânia ou integração na Rússia.

O diálogo e o voto são os instrumentos que permitem a regulação e organização das sociedades. Não podemos entrar num retrocesso civilizacional irracional... cujos limites são imprevisíveis (ou talvez já não...).

Jorge Loureiro, Anadia

João Miguel Tavares e as elites portuguesas

Nada de novo nos traz a crónica de João Miguel Tavares (JMT) sobre a responsabilidade das elites portuguesas pelo atraso de Portugal em relação à Europa (PÚBLICO de 25 de Agosto). Muito antes dele, o maior escritor de ideias do século XX português, ou seja, António Sérgio, esse esquecido, já tinha alertado o país para o nosso drama: “Uma das razões dessa antiga indigência — dizia ele lapidarmente — é que as classes superiores do nosso país nunca foram um escol no rigor do termo, isto é, que nunca dirigiram o trabalho do obreiro, que nunca se esforçaram pelo seu progresso, que nunca o impulsionaram com os exemplos úteis, que nunca exerceram uma direcção social.”

O que deveras surpreende o leitor do PÚBLICO é a desmesurada anglofilia de J.M.T. É chocante, em especial, o seu boçal fascínio pelo escol britânico. Para ilustrá‑lo, J.M.T. apresenta‑nos o exemplo de Churchill. Saberá o cronista que o seu bem‑amado chefe dos conservadores ingleses perdeu as eleições em 1945? Porquê? Seria bom que pesquisasse o assunto.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

A teorização do ressentimento

Para Francisco Mendes da Silva, a prova de que a esquerda é imbatível na teorização do ressentimento dos eleitores está na lata olímpica com que aponta o “fanatismo ideológico” da direita como responsável pela recessão ocorrida no governo Passos Coelho (PÚBLICO de 20 de Agosto).

Ora, em matéria de teorização do ressentimento, a direita pede meças à esquerda. Bastará atentar na olímpica lata com que atribui ao PS o exclusivo da responsabilidade na bancarrota de 2011, apagando os 17 anos em que, até aí, a direita governou apresentado sempre défices e acumulando sempre dívida pública. Isto para já não falar no escandaloso apagamento da crise financeira mundial de 2008 na crónica da bancarrota de 2011s istematicamente propalada pela mesma direita. Resumindo: é mais realista concluir que, até à data, a política portuguesa tem sido protagonizada por Dupont & Dupond

Francisco Almeida, Sintra