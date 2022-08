Moqtada al-Sadr anuncia “retirada definitiva” da cena política

Após o anúncio, apoiantes do líder xiita iraquiano forçaram violentamente a entrada no palácio presidencial em Bagdad. Políticos iraquianos acreditam que esta decisão não passa de uma manobra para criar “ainda mais tensão”.

O líder xiita iraquiano, Moqtada al-Sadr, anunciou, nesta segunda-feira, a sua “retirada definitiva” da cena política no Iraque perante a crise política que o país árabe vive desde as eleições de Outubro de 2021. “Decidi deixar de intervir nos assuntos políticos. Anuncio a minha retirada final e o encerramento de todas as sedes das instituições políticas [do movimento sadrista]”, disse o líder do principal partido no Iraque.