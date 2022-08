Entusiasmo por Trump nas primárias pode levar republicanos à depressão em Novembro

Um pouco por todo o país, os eleitores do Partido Republicano que votam nas eleições primárias têm escolhido candidatos extremistas para os representar nas eleições gerais para o Congresso dos EUA. Num ano em que o controlo do poder legislativo vai ser muito renhido, o Partido Democrata pode obter vitórias inesperadas em estados mais virados para o centro político.

A três meses de umas importantes eleições para o Congresso dos Estados Unidos da América, que tanto podem enterrar a agenda política de Joe Biden até ao fim do seu mandato, como abrir-lhe a porta à aprovação das leis mais progressistas do país nos últimos 80 anos, os alarmes começaram a soar na liderança do Partido Republicano.