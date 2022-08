Departamento de Justiça conclui revisão de documentos apreendidos na mansão de Trump

Os investigadores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos concluíram a primeira revisão dos documentos retirados da mansão de Donald Trump a 8 de Agosto, no seguimento de um mandado de busca autorizado por um juiz federal da Florida. Numa segunda revisão, que está a ser feita com a colaboração da responsável pela comunidade de serviços de informação do país, Avril Haines, o objectivo é determinar que consequências teriam para a segurança nacional — e para os espiões e informadores ao serviço dos EUA no estrangeiro — a divulgação dos documentos confidenciais e secretos contidos nas caixas retiradas de Mar-a-Lago.