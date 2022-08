Boris Johnson fará uma série de visitas pelo país na sua última semana no cargo

Antigo rival conservador diz que há muitas pessoas no partido que gostariam que Johnson regressasse e que há um risco de haver no Reino Unido “um segundo Berlusconi ou Trump”.

Ainda Boris Johnson não deixou o cargo de primeiro-ministro, o que acontecerá no início da próxima semana, e já se fala do seu regresso. O líder britânico, que foi criticado por parecer ter desaparecido nas primeiras semanas a seguir a anunciar a demissão, viajou na semana passada até à Ucrânia e prepara uma série de visitas pelo país para os próximos dias.

“Vai andar por aí praticamente todos os dias, mostrando aos eleitores o que fez nos últimos três anos e preparando o terreno para quem lhe suceder”, disse uma fonte citada pelo tablóide The Sun. Os temas em que se centrará deverão ser o serviço público de saúde britânico (na sexta-feira passada Johnson já visitou um centro ortopédico em Londres), energia e crime.

O nome de quem vai suceder a Johnson será conhecido na próxima segunda-feira: na corrida estão a ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss e o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak. Liz Truss é a favorita, e há vozes conservadoras preocupadas com esse cenário.

Numa entrevista ao diário The Guardian, o antigo ministro conservador e rival de Johnson Rory Stewart disse que o primeiro-ministro se está a preparar para “dar uma de Berlusconi” e “fazer um regresso populista” a Downing Street.

Não é o único a antecipar este cenário: na semana passada, a revista New Statestman tinha um artigo com o título “Como é que Boris Johnson vai regressar”, com vários relatos na imprensa britânica de conservadores já arrependidos de terem levado o primeiro-ministro a demitir-se, especialmente quando se antecipam maus resultados nas eleições intercalares e se regista algum cepticismo em relação à possível nova liderança.

É algo que para Rory Stewart, que concorreu contra Johnson nas eleições para a liderança do Partido Conservador em 2019, é perigoso. “Penso que temos de lembrar às pessoas por que é que ele saiu”, disse ao Guardian. “O que ele fez foi profundamente vergonhoso e perigoso. Ele vai ficar por aí, esperando conseguir um regresso populista”, alertou.

“Há pessoas que o querem de volta”, disse Stewart, no que é acompanhado por outras vozes do partido. O deputado conservador Michael Fabricant, por exemplo, diz que muitos conservadores que pediram a demissão de Johnson estão arrependidos. “Isto pode aumentar nos próximos meses.”

“Temo que possamos acabar com um segundo Berlusconi ou Trump”, disse Stewart, desta vez citado pelo jornal The Independent, referindo-se ao antigo primeiro-ministro italiano que depois de uma carreira repleta de escândalos voltou à política italiana e concorrerá nas próximas eleições e ao ex-presidente dos EUA que continua a dominar o Partido Republicano apesar de acusações graves contra si e que quer ser candidato às próximas presidenciais.

O Guardian diz que as hipóteses de Johnson poder ocupar de novo a liderança do partido poderão depender ainda do que for concluído pela comissão de inquérito que vai decretar se o primeiro-ministro mentiu ao Parlamento quando negou repetidamente que as regras da covid-19 tivessem sido desrespeitadas durante várias festas em Downing Street.