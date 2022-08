MTV Video Music Awards: a passadeira vermelha de uma noite no feminino

A noite foi delas dentro e fora da passadeira vermelha na 39.ª edição dos Video Music Awards (VMAs). Os prémios da MTV regressaram para premiar os melhores vídeos de música numa cerimónia repleta de estrelas no Centro Prudential em Newark, Nova Jérsia. Taylor Swift foi a grande vencedora da noite, sem esquecer Anitta ─ a primeira brasileira a vencer a distinção.

Os VMAs são conhecidos pelos coordenados exuberantes, numa cerimónia menos formal do que os Grammys e que permite maior diversão na hora de escolher o que vestir. Quem não se lembra do vestido de carne usado por Lady Gaga em 2010 ou o vestido de noiva de Madonna em 1984?

Apesar de continuarem a procurar inovar, as estrelas da música mostraram-se mais recatadas este ano e ninguém chocou. Os coordenados foram consensuais, com o cantor Lil Nas X ─ uma vez mais ─ com uma escolha arrojada. A criação de Harris Reed (que já vestiu celebridades como Beyoncé ou Harry Styles) foi a mais artística da noite. Cada uma das penas usadas nas peças foi pintada à mão, contou o criador no Instagram. Reed terá usado apenas “materiais reaproveitados e tecido de forro italiano com mais de 100 anos”.

A presença de Taylor Swift na passadeira vermelha foi uma surpresa ─ no ano passado não marcou presença e pouco tem aparecido em público ultimamente. A cantora veio receber o grande prémio de “Melhor Vídeo do Ano” numa vistosa criação Oscar de la Renta, repleta de cristais. Não faltou o clássico batom vermelho, imagem de marca da artista de All Too Well. Swift aproveitou, ainda, a oportunidade para anunciar o lançamento de um novo álbum a 21 de Outubro, intitulado Midnights.

Entre os premiados estreantes da noite, além de Dove Cameron (melhor nova artista), o destaque vai para a brasileira Anitta, que venceu o “melhor vídeo de música latina” com o êxito Envolver. No desfile antes da cerimónia distinguiu-se também pela originalidade do coordenado Schiaparelli. No lado esquerdo do vestido vermelho, o detalhe representa “o coração do Brasil”, informou a artista. “Sou uma pessoa que tem muito amor para dar, por isso o meu coração está fora do peito”, disse, com humor.

Foto Anitta com o prémio REUTERS/CAITLIN OCHS

Anitta foi a primeira brasileira a ser distinguida nos prémios do canal de música e não escondeu o orgulho no discurso de agradecimento: “Fui criada no gueto do Brasil [na favela] e para quem nasceu lá, nunca pensaria que isto é possível”. A brasileira foi uma das artistas a actuar na cerimónia, além de Lizzo, J Balvin e Fergie com Jack Harlow.

A grande surpresa: Johnny Depp

Mas a grande surpresa da noite ficou a cargo do actor Johnny Depp, que apareceu como um astronauta a flutuar sobre o público na cerimónia. O rosto de Depp foi digitalmente colocado dentro do capacete, inspirado na estatueta dos prémios. Ao longo da cerimónia, a estrela de Piratas das Caraíbas foi aparecendo ocasionalmente com alguns momentos de humor.

“Precisava de trabalhar”, lembrou, sem esconder que está a reconstruir a sua reputação depois de vencer o processo de difamação imposto pela ex-mulher Amber Heard, numa longa batalha judicial. Mais tarde Depp disse também estar disponível para fazer “aniversários, bares mitzvah, casamentos, velórios, qualquer coisa que seja precisa”.

Espreite na galeria de imagens em cima, o que vestiram todas as estrelas na 39.ª edição dos MTV VMAs.