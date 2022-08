Vindouro em S. João da Pesqueira: a Festa Pombalina volta ao “coração do Douro”

De 2 a 4 de Setembro, a Vindouro – Festa Pombalina celebra duas décadas e quer atrair “milhares de visitantes” ao concelho com a maior área de vinhas na região Património Mundial pela UNESCO. De Dezenas de produtores de vinhos DOC Douro e Porto a recriações pombalinas, do chef Michelin Óscar Geadas a concerto de Tony Carreira.

O cartaz que celebra 20 anos de Vindouro – Festa Pombalina / Wine & History é abrangente mas nada marca o conceito desta festa de São João da Pesqueira como o ambiente dos tempos dos Marquês de Pombal: há recriações históricas com figurantes e não faltam cortejo, jantar e mercado pombalinos. Tudo para assinalar a “importância que o Marquês de Pombal teve na demarcação e regulamentação do Alto Douro Vinhateiro”, a mais antiga região demarcada de vinhos do mundo que, por sinal, celebra 266 anos a 10 de Setembro.

O evento, que a autarquia deseja que atraia “milhares de visitantes”, decorre de 2 a 4 de Setembro – é inaugurado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, às 17h de sexta-feira.

Promete-se “uma programação de luxo” e a prová-lo, abre logo com o Jantar Pombalino, no “cenário único do Palácio de Cidrô”, com os irmãos Óscar (chef) e António (sommelier) Geadas, do restaurante G-Pousada de Bragança, distinguido com uma estrela Michelin. Na ementa, há Cuscos de Vinhais com mão de vaca e pregado, lombinho de cabrito, moleja cherovia e funcho e tarte de citrinos da Vilariça, que se esperam em harmonia perfeita com vinhos da região.

No programa, que inclui também o Cortejo Pombalino, destaque ainda para o Mercado Pombalino, onde se recria e vive “a tradicional venda de produtos locais, “uma oportunidade privilegiada de aquisição de produtos de território, que sabem verdadeiramente ao que são” – a Feira das Actividades Económicas, por outro lado, “promove oportunidades de negócio na região, estabelecendo-se como uma plataforma extra de contactos”.

Foto Vindouro, a festa CM SJ Pesqueira

Com recorde de inscrições, a Vindouro conta com “dezenas de produtores de vinhos DOC Douro e Porto” que vêm mostrar “novidades e rótulos intemporais, que há muito constam da memória colectiva dos apreciadores”. A par, há Conversas Sobre Vinho com Manuel Moreira, sommelier e provador da Revista de Vinhos. Entre os temas em destaque contam-se “Os Três Grandes Terroirs do Douro”, “Vinhas Velhas do Douro, um Tesouro Singular”, “Vinho do Porto, um Mundo de Sensações” e “Brancos do Douro que Desafiam o Tempo”.

A festa inclui também o III Concurso de Vinhos Douro em Prova e outra competição mais adocicada: Doce Coração do Douro que pretende “encontrar o doce que melhor representa S. João da Pesqueira”, concelho que é “o maior produtor de Vinho do Porto”, que será, claro, “ingrediente obrigatório” nas receitas. No sábado destaque ainda para um Leilão de Vinhos Generosos.

dr dr Fotogaleria dr

A programação paralela, que assegurará muitos mais milhares de espectadores, inclui uma série ecléctica de concertos e momentos musicais. O popular Tony Carreira abre o palco principal dia 2 às 22h, seguindo-se as batidas da DJ Olga Zanova, “produtora de origem russa e radicada há já vários anos em Portugal, que possui mais de um milhão de seguidores nas redes sociais”, sublinha-se.

Maria Lisboa, Fernando Daniel e DJ Rumble fazem o sábado musical; Bárbara Bandeira fecha festa no domingo à noite.

Foto dr

Este ano, há também um comboio especial a assegurar melhores ligações à festa: “com horário alargado entre Ferradosa / S. João da Pesqueira e Porto - S. Bento / Campanhã”.

Informações actualizadas no Facebook do município de São João da Pesqueira.