Sporting contrata médio grego Alexandropoulos

Sotiris Alexandropoulos é o novo reforço do Sporting. O médio grego, de 20 anos, foi contratado ao Panathinaikos e o clube “leonino”, apesar de não revelar o valor do negócio, deverá pagar cerca 4,5 milhões de euros. O jogador, que será o novo número 6, assinou contrato até 2027 e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Alexandropoulos já é internacional pela Grécia (cinco vezes) e chegou à equipa principal do Panathinaikos aos 17 anos, tendo já alguma “rodagem” na Liga grega. O jogador tem um perfil de segundo médio, podendo ser, em tese, o substituto de Matheus Nunes, vendido ao Wolverhampton.

Em declarações reproduzidas pela Sporting TV, o Alexandropoulos disse que ficou seduzido pela possibilidade de participar na Liga dos Campeões. “Tenho o sonho de disputar a Champions desde que era criança. Sem o Sporting não conseguiria atingir isso, portanto estou muito feliz e ansioso por jogar o meu primeiro jogo nessa linda competição. Prometo que vou dar sempre o meu melhor”, atirou.

O médio é o sexto reforço dos “leões” para 2022/23, depois de Israel, Morita, Trincão, St. Juste e Rochinha.