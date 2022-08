Serena Williams despede-se sem estar pronta

Esta segunda-feira, às 19 horas de Nova Iorque (meia-noite em Portugal), o mundo do ténis vai parar: Serena Williams vai entrar no Arthur Ashe Stadium, que se espera esgotado, para disputar a primeira eliminatória do US Open, naquele que poderá ser o derradeiro encontro de singulares da carreira da melhor tenista deste século – para muitos, de sempre. A adversária da norte-americana de 40 anos é a montenegrina Danka Kovinic, é 80.ª no ranking mundial e nunca passou da segunda ronda no US Open.