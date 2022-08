Segunda parte do Rio Ave-FC Porto não teve tempo útil abaixo do normal

Sérgio Conceição defendeu que, após o intervalo, se assistiu a uma “vergonha” em Vila do Conde, criticando o baixo tempo útil de jogo. Mas o valor, apesar de baixo (como sempre na Liga portuguesa), até foi melhor do que a média habitual do campeonato.

A segunda parte do Rio Ave-FC Porto teve 56,6% de tempo útil de jogo, tendo a bola estado em jogo durante 30 dos 53 minutos que teve a partida. Apesar de a Liga não divulgar o tempo útil dividido por cada parte do jogo, o PÚBLICO foi contabilizar todas as paragens na segunda parte do duelo, concluindo que, com os 30 minutos e 19 segundos jogados, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, poderá ter traçado um cenário pior do que aquele que se viu em Vila do Conde.