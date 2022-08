Casa de Aubameyang assaltada por quatro homens encapuzados. Jogador foi agredido

Jogador do Barcelona foi agredido e forçado a abrir um cofre, mas não ficou ferido com gravidade.

A casa do futebolista internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang foi assaltada na madrugada desta segunda-feira por um grupo de homens encapuzados, anunciou o FC Barcelona, clube no qual alinha o veterano avançado.

De acordo com a informação divulgada pelo vice-campeão espanhol, Aubameyang, de 33 anos, e a esposa estão bem, apesar de as autoridades terem revelado ao diário El País que o jogador foi agredido com uma barra de ferro e forçado a abrir um cofre onde estavam guardadas jóias.

Os assaltantes terão fugido num Audi Branco, de acordo com testemunhas.

A casa do futebolista gabonês, em Barcelona, foi assaltada por quatro homens, que ameaçaram o casal com armas de fogo e a barras de ferro, um fenómeno que não é incomum em Espanha, mas acontece, habitualmente, durante os jogos, quando os atletas estão ausentes.