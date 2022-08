Jornada de grande exigência disciplinar

Um dos objectivos para esta época foi o de aumentar o tempo útil de jogo. De acordo com os dados oficiais da Liga, nos sete jogos realizados nesta jornada 4, a maior percentagem de tempo útil foi jogada no Rio Ave-FC Porto, com 59%, correspondendo a 58m02s. Em sentido oposto tivemos o Famalicão-Santa Clara, com 49%, correspondendo a 49m49s de jogo.