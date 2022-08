Marlene Monteiro Freitas apresenta novos espectáculos no Festival de Outono, em Paris

A coreógrafa Marlene Monteiro Freitas vai estrear duas novas criações no Festival de Outono, em Paris, que arranca esta quarta-feira, decorre até finais de Dezembro e tem Portugal como um dos focos da programação, entre o teatro, a música e as artes visuais.

Numa edição “inventiva e curiosa” em que se celebra os 50 anos do festival e se dá protagonismo “às relações franco-lusófonas” no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França, há um ciclo dedicado a Marlene Monteiro Freitas e ao seu “rico percurso artístico”, aponta a organização. ÔSS, espectáculo com a companhia Dançando com a Diferença, estreia em Outubro no Théâtre National de la Dance (passa depois pela Culturgest, em Lisboa), e RI TE Paris Intermission, um projecto inédito co-criado e co-interpretado com o coreógrafo e bailarino de flamenco Israel Galvan, está agendado para Dezembro no Théâtre de la Ville.

Da criadora nascida em Cabo Verde - neste momento um dos nomes mais cobiçados do circuito internacional da dança contemporânea - serão também apresentadas as peças Guintche, Idiota, De Marfim e Carne - As Estátuas também Sofrem, Pierrot Lunaire, Bacantes - Prelúdio para uma Purga e a instalação sonora Cattivo, em vários espaços da cidade.

Na comitiva portuguesa constam ainda Tiago Rodrigues, Vera Mantero, Sofia Dias & Vitor Roriz, Tânia Carvalho, Pedro Penim e Ana Jotta, além de um concerto dedicado aos compositores Emmanuel Nunes (1941-2012), Vicente Lusitano (1520-1561) e Manuel Cardoso (1566-1650), interpretados pelo conjunto Métaboles sob direcção de Leo Warynski, e outro em tributo a Bernardo Sassetti (1970-2012), numa actuação protagonizada pelos pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester no Théatre de la Ville.

Na dança, um díptico reúne as peças Doesdicon de Tânia Carvalho e Blasons de François Chaignaud, criadas com a companhia Dançando com a Diferença (em Outubro estarão também no Rivoli, no Porto), enquanto Vera Mantero e o guitarrista Gabriel Godoi interpretam músicas de Caetano Veloso, num recital de tributo ao músico brasileiro. Já a dupla Sofia Dias & Vítor Roriz marcam presença com o espectáculo Never Odd or Even, com co-direcção e co-interpretação de Filiz Sizanli e Mustafa Kaplan.

No teatro, Tiago Rodrigues, dramaturgo, encenador e director do Festival de Avignon, apresenta Na Medida do Impossível e Catarina ou A Beleza de Matar Fascistas​. O seu sucessor na direcção artística do Teatro Nacional D. Maria II, Pedro Penim, leva a Paris a sua mais recente encenação, Pais e Filhos.

Por fim, nas artes visuais, Ana Jotta terá duas exposições: Une Chambre en Ville, uma instalação à escala de um apartamento, e A Comme Encre, que segundo a organização permitirá compreender os elementos-chave do corpo de trabalho da artista portuguesa.