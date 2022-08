Marta Temido responde a alerta da DGS com promessa de reforço de contratações no SNS

Ministra da Saúde admite riscos acrescidos de doenças no Inverno mas garante que governo está atento e a fazer as contratações necessárias

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu este sábado que o Governo está empenhado em continuar o esforço de contratação de profissionais de saúde. Em declarações à RTP3, à margem do acampamento de verão da JS, que decorreu em Torres Vedras, a governante respondeu ao alerta da Direcção-Geral da Saúde (DGS), noticiado sábado pelo PÚBLICO, de que “é expectável, no Outono-Inverno, um aumento da indisponibilidade dos recursos humanos” no SNS.

“É uma época em que vão confluir dois riscos: o risco da gripe sazonal e o risco da maior prevalência eventualmente de covid-19. Desconhecemos ainda eventuais novas variantes, portanto, temos que estar preparados em termos de organização dos serviços”, admitiu Marta Temido, sossegando de seguida os utentes do SNS.

“O SNS tem sido reforçado em termos de número de profissionais de saúde ao longo dos últimos anos com, volto a insistir, um aumento que no ano passado foram [mais] quatro mil [profissionais de saúde]. Só este ano, desde o início do ano, o SNS já tem mais de 2000 profissionais de saúde. Temos feito o esforço de continuar a contratar, designadamente assistentes, técnicos, enfermeiros”, vincou a ministra.

Nas “Linhas orientadoras para a covid-19 e outras infecções por vírus respiratórios durante o Outono-Inverno 2022-23” elaboradas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), e distribuídas pela tutela a várias entidades que fazem parte do Serviço Nacional da Saúde (SNS) durante a semana passada, o organismo dirigido por Graça Freitas fez o alerta e recomendou que sejam “melhoradas as condições de trabalho dos profissionais” e “considerado o recrutamento de recursos humanos [e] a sua formação no âmbito das respostas às necessidades de saúde da população”.

​Segundo a DGS, esta escassez de recursos humanos no SNS, que tem vindo durante todo este Verão a ser notícia e tema de debate, vai fazer sentir-se devido a vários factores: “períodos de férias e descanso; rotatividade entre os profissionais; exposição cumulativa a outros vírus respiratórios e à infecção por SARS-CoV-2 (isolamento); e ausências adicionais por assistência a familiares (designadamente a crianças menores de 12 anos)”.