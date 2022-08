Quotidiano, uma faca de dois gumes

Vamos jogar ao quarto escuro durante dez minutos. Assim que uma luz se acende, temos uma sensação que até parece cegar porque a pupila se adaptou à falta de luminosidade. À semelhança do que acontece com a adaptação visual, também a nossa mente se adapta e se habitua a cada “ambiente” ao longo do tempo — a isto deram o nome “​adaptação hedónica”​. Nós, seres humanos, acostumamo-nos a coisas positivas e negativas de tal forma que os seus efeitos emocionais se esvanecem. É por isso que determinadas coisas que consideramos incríveis passam a não ser tão incríveis com o tempo.