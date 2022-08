Progresso, produtividade e penetração traseira

“Dar o nosso melhor em prol do grupo para sermos cada vez mais fortes.” “Dormir de consciência tranquila. Um perfil de liderança numa óptica orientada para objectivos.” “O sinistro vitimou dois indivíduos derivado à ocorrência.” Estes fragmentos idiomáticos familiares emergem em contextos específicos (rescaldos desportivos, evasões de responsabilidades políticas, ambientes corporativos, prevenção rodoviária) e cumprem uma função primária de apaziguamento preventivo. Ao sinalizarem familiaridade, asseguram a todos os envolvidos que nada é novo e, portanto, nada carece de especial reflexão. Não é preciso ser um subscritor radical da Hipótese de Sapir-Whorf para concluir que também há uma consequência secundária: quando se tornam os recursos predominantes, vão-se tornando gradualmente os únicos recursos – ao ponto de não se sentir a falta de outros. Todos esses dialectos herdados – as fórmulas inertes do oficialês, a falsa autoridade do lugar-comum, a neutralidade insípida do chavão – definem os itinerários para aquelas situações, e tanto emissor como receptor são implicados numa redução de possibilidades, sem notar a origem da redução. Quem é dono da linguagem, nestas situações? A posse é diluída pelo uso corrente, mas o impulso (tal como o efeito) é sempre parcialmente comercial: algo está a ser vendido, e a transacção não pode ser concluída sem antes espatifar algumas palavras.