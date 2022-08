Países Baixos convocados a melhorar combate à lavagem de dinheiro

O Grupo de Acção Financeira (Gafi), o principal organismo internacional de avaliação das políticas de combate ao branqueamento de capitais, do qual fazem parte 37 países e jurisdições, considera que os Países Baixos têm de melhorar o quadro de prevenção da lavagem de dinheiro para impedir que as entidades colectivas estabelecidas no território holandês sejam “utilizadas para fins criminosos”.