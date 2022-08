Mourinho recebe Andrea Belotti para reforçar ataque da Roma

O jogador de 28 anos chega à Roma depois de actuar durante sete anos no Torino, onde apontou 100 golos na Série A.

A Roma contratou o futebolista internacional italiano Andrea Belotti, ex-Torino, com o técnico português José Mourinho a passar a contar com mais uma opção para frente de ataque da equipa.

A Roma detalhou que o internacional italiano (44 jogos e 12 golos ao serviço) assinou um contrato inicial de um ano, até 30 de Junho de 2023, com opção para uma extensão por mais dois anos, relacionada com critérios de desempenho.

Belotti, de 28 anos, chega à Roma depois de actuar durante sete anos no Torino, ao serviço do qual apontou 100 golos na Série A.

“O progresso e a ambição da Roma nos últimos tempos foi clara e está à vista de todos, e ambos os elementos tiveram uma grande influência sobre mim. Neste momento da carreira, quero continuar a melhorar, dia após dia, e estou encantado por ter a oportunidade de o fazer ao serviço deste clube”, afirmou o avançado, campeão da Europa com a Itália no ano passado.

Belotti, que também jogou no AlbinoLeffe e no Palermo, antes de se “instalar” no Torino, alcançou os dois dígitos de golos em seis das últimas sete temporadas da Liga italiana, tendo como recorde pessoal os 26 golos apontados na época de 2016/17, e vai envergar a camisola número 11.

Após três jogos, a Roma divide com AC Milan, Lazio e Torino a liderança da Serie A, que pode ficar na posse do Nápoles, caso a formação comandada por Luciano Spalletti consiga o seu terceiro triunfo seguido, na visita à Fiorentina.