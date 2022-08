Recomendação para António Costa

António Costa deve estar a regressar de merecidas férias que, julgo, não foram tranquilas, atendendo, pelo menos, à dimensão do drama dos incêndios, bem como ao derrapar (esperado) do SNS em resultado das contradições que desde há vários anos vem revelando, as quais ainda não estão a ser frontalmente encaradas.

Acreditando na capacidade do primeiro-ministro para mudar o que tem de ser mudado no seu Governo (políticas e pessoas) face às exigências actuais da governação do país, recomendo-lhe que no pós férias pense nestas palavras que rabisquei inspiradas em Ortega e Gasset, que tive a oportunidade de escrever em recente crónica. O que escrevi, como disse, inspirado no grande pensador ibérico, foi: “O que precisamos para mudar Portugal, parafraseando Ortega e Gasset, que escreveu a propósito de outro país, é que no meio da tormenta que aflige os portugueses estes sejam capazes de mudar as velas, efectuar uma viragem de dois quadrantes, fazerem-se ao vento e esperar que a roda do leme modifique o seu destino”.

Já agora, não seria despiciendo o senhor primeiro-ministro meditar de novo nestas palavras, que certamente conhece, do nosso Fernando Pessoa: “Cumpriu-se o Mar e o Império se desfez; Senhor, falta cumprir Portugal”.

Elder Fernandes, Lisboa

Podia ser pior

Partiu um braço? Poderia ter sido os dois! Foram os dois? Poderia ter sido também as pernas! Foram também as pernas? Poderia ter ficado paraplégico! É sempre possível face a algo que corre mal imaginar um ainda pior e assim conseguir fraco consolo.

Relativamente à calamidade habitual dos incêndios, ficámos a saber, segundo uma secretária de Estado, que podia ter sido pior. E não se baseou em palpites ou sentimentos, mas num mui científico algoritmo. E quem governa, apenas mede os resultados nos algoritmos ou procura antecipadamente melhorar? E este tomará em consideração a competência, a organização e os meios? E se, por exemplo, em vez de gastarmos milhares de milhões a manter os Airbus da TAP no ar, houvesse mais Canadair a voar e a apagar incêndios? Aposto que esta o algoritmo não apanha!

Por outro lado, depois de ter ardido 1/4 do Parque Natural da Serra da Estrela, a ministra vem dizer que vai ser realizado um plano de recuperação e revitalização que deixará o Parque melhor do que o que estava. É pena então não ter ardido todo! Portanto, vamos lá ao Gerês, Sintra, S. Mamede, Montesinho, etc., toca a passar as chamas para no final ficarem melhor do que o que estão! A ministra saberá o que é uma floresta?! Já agora, o ardido pinhal de Leiria, cinco anos depois, como vai em termos de recuperação?

Carlos J F Sampaio, Esposende

O esquecimento dos sem abrigo

Há em Portugal 9 mil pessoas em situação de sem-abrigo, segundo a Coordenação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. São números que fazem doer o coração. No entanto, não se vê na Assembleia da República grande preocupação com esses desafortunados. Afinal, onde está a promessa do Presidente da República de tirar das ruas esses filhos de Deus? Quanto às televisões, parecem mais preocupadas com o futebol. Ao invés de falarem de Cristiano Ronaldo e de Georgina, das aventuras das celebridades do cinema e da TV, deveriam analisar e comentar a situação dos moradores das ruas. Enquanto os sem-abrigo vêem passar os aviões, não falta dinheiro para a TAP, que mais do que falida, está morta.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Rui Moreira e assuntos do coração

Leitor diário — em papel — do PÚBLICO, acompanho desde o início com complacência a cronista Carmo Afonso. No texto “Rui Moreira e assuntos do coração” foi além da conta a que já nos habituou de superficialidade, sectarismo e pouca capacidade para avaliar temas históricos, políticos e simbólicos. Não me refiro ao ataque a Rui Moreira, que saberá muito bem responder-lhe como merece, embora, compreensivelmente, tenha muito mais que fazer. Refiro-me à forma como destratou a magnífica decisão del-rei D. Pedro IV de doar o seu coração à cidade do Porto, reduzindo a carga simbólica da sua exibição aos portuenses — e aos brasileiros residentes e de visita ao Porto — e aos brasileiros, no contexto do bicentenário da independência, a uma bizarra manobra eleitoralista do Presidente do Brasil em funções (democraticamente eleito, portanto).<_o3a_p>

Vasco Rosa, Damaia

