“Amigo ou inimigo?”: Liz Truss tem dúvidas, Emmanuel Macron nenhumas

A favorita para liderar o Partido Conservador britânico e assumir a chefia do Governo do Reino Unido afirma que vai julgar o Presidente francês e as relações com França “a partir dos seus actos”.

A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, ainda não é primeira-ministra do Reino Unido, mas já se envolveu numa polémica com o Presidente francês, Emmanuel Macron. Face a uma questão da jornalista que animava uma sessão do Partido Conservador em Norwich – “Macron, amigo ou inimigo?” –, Truss decidiu responder: “O júri ainda está em deliberações”, arrancando risos aos eleitores. “Se me tornar primeira-ministra, vou julgá-lo pelos seus actos e não pelas suas palavras”, acrescentou. Macron não achou graça e foi rápido a responder.

“O povo britânico, a nação que é o Reino Unido é uma nação amiga, forte e aliada, quaisquer que sejam os seus dirigentes, e por vezes apesar dos seus dirigentes ou dos pequenos erros que possam fazer em declarações de palco”, afirmou Macron esta sexta-feira, poucas horas depois das palavras de Truss, a favorita para ganhar a liderança do Partido Conservador e, com isso, assumir a chefia do Governo britânico. “Se não somos capazes, entre franceses e britânicos, de dizer se somos amigos ou inimigos – o termo não é neutro – vamos ter problemas graves”, defendeu ainda.

Interrompendo o programa de uma visita de três dias à Argélia, de onde comentou as declarações de Truss, Macron deu conta da sua irritação ao notar que “nunca é bom perder o rumo na vida”: “Se me fizessem a pergunta… Qualquer que seja a futura liderança da Grã-Bretanha, não me questiono por um segundo. O Reino Unido é amigo da França”, acrescentou.

Na sequência da resposta do chefe de Estado francês, foi o ainda primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a tentar acalmar a polémica, descrevendo Macro como um “très bon buddy [bom amigo] do nosso país”. O dirigente do Partido Conservador assegurou ainda ter tido “sempre muito boas relações com Emmanuel Macron”.

A verdade é que as relações entre França e o Reino Unido têm sido especialmente complicadas no período pós-“Brexit”. Entre os vários dossiers, a questão das licenças de pesca, em particular, levou o Governo francês a ameaçar Londres com acções legais se os britânicos não mudassem de posição neste tema. Paris acusava o Governo de Johnson de não conceder licenças que respeitavam as condições previstas no acordo de saída da União Europeia.

Em relação à guerra na Ucrânia, os dois aliados da NATO também têm adoptado posturas diferentes: enquanto Macron ganhou entre os dirigentes ucranianos o título informal de “aliado mais odiado” por defender a necessidade de manter o diálogo com Vladimir Putin, ao mesmo tempo que consegue parecer ocupado sem estar a fazer nada que produza grandes resultados (como descreveu o diário Le Monde num artigo intitulado “Como Macron se tornou o aliado mais odiado da Ucrânia”); Johnson, pelo contrário, tem uma posição muito mais dura em relação a Putin, enviando um grande número de armas a Kiev, cidade à qual regressou na quarta-feira, no dia em que se cumpriam seis meses da invasão russa.

Em Paris, escreve o site Politico, sonhava-se que a saída de Johnson proporcionasse um “recomeço” nas relações entre os dois países europeus. Mas a previsível vitória de Liz Truss (muito à frente nas sondagens) na disputa com Rishi Sunak não se limitou a baixar as expectativas, levou mesmo a um evidente aumento de tensão. E isto antes das últimas declarações de Truss, que o ex-embaixador britânico em Paris, Peter Ricketts, condenou como “irresponsáveis”.

Os aliados da actual ministra dos Negócios Estrangeiros, diz o Politico, sugerem que uma das suas primeiras decisões pode ser accionar o Artigo 16 do protocolo da Irlanda do Norte, um mecanismo para suspender unilateralmente as regras que estabelecem a livre circulação de bens entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda (que integra a União Europeia). No Eliseu, diz ao site um responsável do Governo francês, Truss é vista como um “BoJo sem ideias” (comparação com Boris Johnson), pelo que a sua escolha para líder dos conservadores (e do executivo britânico) seria “qualquer pessoa menos Truss”.