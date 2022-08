Na Figueirinha não se evoca o ecoturismo em vão: eis um refúgio alentejano feito de paz

Energia solar, horta onde não entram químicos, piscina biológica, Pirulas e Meia Leca como dois dos anfitriões. Paula Silva e Alexandre Coutinho trocaram a cidade por Relíquias, interior do concelho de Odemira, e não se arrependem. Tal como os hóspedes que optam por este turismo rural sustentável, já com uma década de vida despojada.

Abandona-se a estrada principal e segue-se por um caminho de terra batida, a poeira cola-se ao carro, mudando a sua cor de cinzento para laranja. Passamos por um enorme sobreiro com uma copa que se estende e abre uma sombra com várias dezenas de metros. Há um portão azul, um sino que se toca, e Pirulas e Meia Leca correm na nossa direcção para nos saudar, seguidos dos seus donos, Paula Silva e Alexandre Coutinho, que nos dão as boas-vindas.