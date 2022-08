Nuno Borges com vitória épica no US Open

Foi necessário esperar sete horas após entrar no court 9 do Billie Jean King National Tennis Center para Nuno Borges confirmar o favoritismo na última eliminatória da fase de qualificação do US Open e assegurar um lugar no último torneio do Grand Slam de 2022.

Num dia marcado pela chuva que forçou várias interrupções no encontro, Borges (105.º no ranking mundial) acabou por superar o italiano de 19 anos Francesco Maestrelli (202.º), por 3-6, 7-6 (7/4) e 7-6 (10/8), ao fim de três horas de jogo.

O tenista nascido na Maia, há 25 anos, passou por dificuldades na segunda partida, ao deixar escapar três set-points a 5-3, e no set decisivo, quando viu Maestrelli servir a 6-5 e comandar o tie-break por 6/2. Embora desconhecido, o italiano começou o ano fora do top 700, mas os recentes bons resultados no Challenger Tour, incluindo um título em Julho, colocaram-no às portas do top 200.

“Muitos nervos, muitos altos e baixos. Parámos o encontro três ou quatro vezes e ter de fazer toda a entrada em campo, todo o aquecimento, tentar comer... Foi mesmo um ‘jogão’, que recordarei para sempre e estou muito contente por poder qualificar-me para o quadro principal. Nem sempre joguei bem, mas aguentei-me e mantive-me positivo nos momentos difíceis. Quando importou, eu consegui tirar o melhor de mim. Estou mesmo muito contente”, afirmou Borges ao site Bola Amarela.

Borges repete a proeza alcançada nos dois torneios do Grand Slam anteriores, Roland Garros e Wimbledon, ao passar a fase de qualificação. O sorteio ditou que o primeiro adversário do tenista luso, na segunda-feira, é o norte-americano de 19 anos, Ben Shelton (171.º), filho do antigo profissional Bryan Shelton (55.º em 1992) e actual campeão universitário dos EUA, o que lhe valeu um wild card para o quadro principal. Shelton “júnior” despontou no circuito profissional este Verão, derrotando jogadores como Casper Ruud (5.º) e Cameron Norrie (11.º).