Leverkusen e Union Berlin com triunfos folgados fora de portas

Há três adversários alemães no caminho das equipas portuguesas na Europa do futebol, em 2022-23, e dois competiram neste sábado. Bayer Leverkusen e Union Berlin deram conta do recado e venceram fora de portas com algum conforto, na 4.ª jornada da Bundesliga.

Em Mainz, a equipa da casa até teve mais posse, mais remates e acabou com mais dois jogadores do que o adversário, mas perdeu por 0-3. O Bayer Leverkusen, rival do FC Porto na Champions, resolveu a questão ainda na primeira parte, com um golo de Palacios (21') e dois de Frimpong (39’ e 41').

?? AWAY WIN ??



Thank you fans! ???? pic.twitter.com/DSaai6Cyq4 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 27, 2022

No segundo tempo, o Bayer - que tinha acumulado três desaires nas três primeiras rondas - foi capaz de gerir a vantagem, mesmo quando, nos instantes finais, viu Hincapie (77') e Bakker (90+1') serem expulsos.

Mais robusta foi a vitória do Union Berlin, líder à condição da Bundesliga, com 10 pontos. O adversário do Sp. Braga, na presente edição da Liga Europa, impôs-se no terreno do Schalke 04 por 1-6, confirmando um arranque de temporada promissor.

Einfach danke ????



Kommt gut nach Hause und denkt ans Zwischenwasser ???? pic.twitter.com/fe8NTI0yQM — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 27, 2022

Thorsby inaugurou o marcador logo aos 6’, Bulter ainda igualou de penálti, mas Becker repôs a diferença aos 36’, com Haberer a fazer o 1-3 antes do intervalo. No arranque do segundo tempo, Becker bisou, o mesmo tendo acontecido com Michel na recta final (87’ e 90'), fechando o resultado.