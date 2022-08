Desta vez, Jay Vine apareceu no meio do nevoeiro

Etapa 6 da Volta a Espanha 2022: Jay Vine aventura-se numa fuga e vence a etapa, aproveitando a indefinição na luta entre os candidatos ao triunfo na Vuelta. Etapa 8 da Volta a Espanha 2022: Jay Vine aventura-se numa fuga e vence a etapa, aproveitando a indefinição na luta entre os candidatos ao triunfo na Vuelta.

A história repetiu-se e o ciclista australiano bisou nesta corrida – desta vez, porém, teve a sorte de uma moto o acompanhar na chegada à meta, tendo direito a imagens do festejo sem o nevoeiro que lhe retirou o protagonismo na etapa 6.

Neste sábado, a etapa não foi difícil de interpretar. Haveria uma fuga, provavelmente haveria um lote de aventureiros com alguns nomes de relevo, haveria vitória de um desses ciclistas e, no fim da etapa, haveria, mais atrás, luta entre os candidatos ao triunfo na Vuelta. E foi exactamente isto que aconteceu.

Marc Soler foi para a fuga, algo que contrariou a tese segundo a qual se acreditava que, depois de conquistar uma etapa, o espanhol estaria menos activo no plano ofensivo, prestando-se a ajudar João Almeida.

Mas também por lá estavam Mikel Landa, Jay Vine, Thibaut Pinot e Aleksey Lutsenko, alguns dos homens em fuga que entraram na última subida do dia com cerca de três minutos e meio de vantagem para o pelotão – caso a escalada não fosse muito atacada, essa era uma diferença mais do que suficiente para o pelotão não vir a disputar a etapa.

Apesar do menor estatuto, Vine conseguiu deixar as “trutas” para trás e partiu à conquista da segunda etapa nesta Vuelta.

Mais atrás, João Almeida perdeu o contacto com os principais trepadores, dando, uma vez mais, a ideia de que não está com as pernas de outras alturas. Mas já se sabe como corre o português: cede nas mudanças de ritmo, mas acaba por encontrar a sua velocidade confortável e recolar nos rivais – fê-lo a cerca de um quilómetro da meta, juntando-se, por exemplo, ao colega Juan Ayuso, minimizando as perdas.

Quem não vacilou foi Remco Evenepoel, que só era acompanhado mais à frente por Primoz Roglic e Enric Mas, cada vez mais os três favoritos ao pódio da Vuelta, ainda que o espanhol tenha de lidar com prováveis perdas no contra-relógio.

Na classificação geral houve festa espanhola: subida de Enric Mas ao segundo lugar, de Carlos Rodríguez ao quarto e de Ayuso ao quinto. João Almeida subiu ao oitavo lugar, num final de etapa no qual minimizou perdas.

O português está a 2m44 da liderança de Remco Evenepoel, a 1m45s do pódio e a 42s de Juan Ayuso, ciclista que continua a ter liberdade da Emirates para fazer a sua corrida – bem como Soler.

Para este domingo, antes do dia de descanso, está desenhada nova etapa de alta-montanha. A escalada final não é tão longa, mas mais inclinada do que a deste sábado.