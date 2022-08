Golo de Bruno Fernandes mascara fraquezas do United

Mesmo sem convencer, o Manchester United está paulatinamente a recuperar terreno na Premier League. Depois de um arranque aterrador, os “red devils” voltaram a ganhar, desta feita em casa do Southampton, por 0-1, na 4.ª jornada. Um golo de raiz portuguesa: assistência de Diogo Dalot, finalização de Bruno Fernandes.

O Southampton esteve muitas vezes por cima do jogo, criou ocasiões suficientes para marcar, durante alguns períodos esmagou na posse de bola, mas o que valeu foi o golo marcado aos 55’. Dalot surgiu solto na direita, cruzou atrasado e Bruno Fernandes emendou de primeira, com precisão.

Os “saints” procuraram responder, estiveram pertíssimo do golo por Joe Aribo pouco depois, mas o United aguentou a pressão e ainda lançou Ronaldo, que começou no banco, aos 68’, para o lugar de Jadon Sancho. O avançado português ainda foi assistido no relvado, com queixas no joelho direito, mas acabou por jogar até ao fim, sem grande impacto.

O segundo triunfo do United nesta edição da Premier League deixa a equipa provisoriamente na sexta posição, quando há duas jornadas era a última classificada. O Southampton é 13.º, com quatro pontos.