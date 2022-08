Em território “barneseano”

Lucas Oleniuk/Toronto Star via Getty Images

Elizabeth Finch é professora de Cultura e Civilização. As suas aulas, dirigidas especificamente a adultos, atraem espíritos inquietos, como o do narrador deste livro, Neil, que desenvolve uma admiração quase erótica por essa mulher sóbria, inteligente e capaz de trazer, para a discussão, premissas intelectuais que intrigam e confundem. EF, como é referida, usa e abusa do método socrático, lança desafios, contradiz, rebate argumentos e relata acontecimentos, desafiando alunos e alunas a pensarem sem artifícios nem bordões.