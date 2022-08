Um branco Marquesa de Alorna que é um elogio à madeira

No vaivém da evolução do gosto comum sobre o vinho, os brancos com fermentação ou estágio prolongado em madeira já tiveram melhores dias. A melhoria da viticultura, o conhecimento mais profundo do potencial das castas, a evolução da enologia ou a apetência por vinhos menos pesados e com menos intervenção na adega privilegiaram a procura de vinhos menos intensos, mais frutados ou com mais secura e acidez. Sempre houve, no entanto, casas e enólogos a apostar forte nesta categoria de brancos mais clássicos e complexos. Ainda bem.