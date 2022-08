Nome In.fi.ni.tu.de Branco 2021

Produtor Quinta da Azenha, Galamares, Sintra

Castas Chardonnay e Riesling

Região IG Lisboa

Grau alcoólico 12 por cento

Preço (euros) 15 (recomendado pelo produtor)

Pontuação 88

Autor José Augusto Moreira