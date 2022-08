Grávida que perdeu bebé: IGAS abre processo disciplinar a técnica de saúde e recomenda que actuação da médica seja investigada

Não havia obstetras disponíveis e a direcção clínica não deu orientações claras para gerir admissões, concluiu ainda a Inspecção-Geral de Actividades em Saúde sobre as circunstâncias da morte do bebé na madrugada de 9 de Junho.

A Inspecção-Geral de Actividades em Saúde (IGAS) instaurou um processo disciplinar e recomendou ao Centro Hospitalar do Oeste a instauração de um outro processo disciplinar à médica que assistiu a grávida que perdeu o bebé no hospital das Caldas da Rainha no passado dia 9 de Junho, embora ressalvando que não pode concluir que o desfecho da morte esteja relacionado com a actuação da médica.

O processo disciplinar interposto directamente pela IGAS diz respeito a uma técnica assistente que recusou a admissão da grávida. O serviço de urgência em obstetrícia daquela unidade estava encerrado por falta de médicos.

A entidade à qual o conselho de administração do centro hospitalar pediu para investigar o que contribuiu para o trágico desfecho, concluiu que houve várias e sucessivas falhas por parte de diferentes responsáveis e intervenientes na cadeia de decisão e prestação de cuidados. Esclarece ainda que só não instaurou um processo disciplinar à médica que assistiu a grávida, à semelhança do que fez relativamente à técnica no balcão de atendimento, pelo facto de aquela profissional ter um contrato de trabalho individual o que lhe retira competência para actuar.

Para os dias 8 e 9 de Junho, tinham sido definidos circuitos alternativos de referenciação de doentes com outros hospitais. Porém, essa informação não foi devidamente transmitida aos profissionais de serviço nem à população, refere a IGAS nas conclusões divulgadas esta sexta-feira.

O conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste tinha conhecimento da insuficiência de médicos para completar a escala, mas não elaborou “um plano de contingência” para garantir, não definiu “uma estratégia de comunicação interna” nem comunicou à população que existiam restrições de modo a que não se dirigissem para o hospital entre as 8h da manhã de dia 8 de Junho e as 8h da manhã do dia seguinte.

Reconstituindo as primeiras horas dessa madrugada em que a mulher grávida se dirigiu às urgências pelos seus próprios meios, a IGAS conclui que “entre a 1h e a 1h15 a sua inscrição foi recusada por uma trabalhadora da carreira geral de assistente técnico a desempenhar funções na admissão de utentes no serviço de urgência”. E salienta a falha de não ter sido “solicitado ao médico em funções como ‘chefe de banco’ a avaliação do estado clínico da utente”.

“A mesma [utente] só seria admitida e observada no serviço de urgência, na sequência de uma intervenção dos trabalhadores do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) realizada à 01H44 junto desse responsável”, refere ainda a entidade responsável pela inspecção. “Por esse comportamento, a IGAS instaurou já um processo disciplinar à trabalhadora em causa.”

Já relativamente à médica que assistiu a grávida da “perícia realizada por um médico especialista nomeado pela IGAS” resultam indícios de que a actuação da médica “é susceptível de ter violado os seus deveres funcionais”. Assim, lê-se na nota à comunicação social, “foi recomendado” ao conselho de administração do centro hospitalar “a abertura de um processo disciplinar, uma vez que a IGAS, atenta a natureza do vínculo laboral da médica (contrato individual de trabalho), não possui essa competência”.

Não pode concluir-se “de forma clara e segura, pela existência de possível nexo de causalidade entre a actuação da médica assistente hospitalar e o desfecho que veio a ocorrer”, salvaguarda a IGAS.

Ao elencar o que falhou num contexto de falta de especialistas para completar a escala de serviço, a inspecção também conclui por “omissões” e falhas na comunicação da directora clínica. “Enquanto responsável pela coordenação da assistência prestada aos doentes e a qualidade, correcção e prontidão dos cuidados de saúde, [a directora clínica] não só não definiu procedimentos de actuação claros, como emitiu orientações contraditórias relativamente à admissão e triagem”, lê-se na nota.

Além disso, “não deu o devido conhecimento destas orientações a todos os trabalhadores afectos ao serviço de urgência, designadamente ao ‘chefe de banco'”, acrescenta.