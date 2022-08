Ministro da Administração Interna diz que fogos são “cada vez mais exigentes” e “complexos”

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, classificou esta sexta-feira como “cada vez mais exigentes” e “complexos” os incêndios florestais em Portugal, deixando uma palavra de “homenagem e solidariedade” aos agentes da Protecção Civil.

“A todos e a todos é devida uma palavra de homenagem, de solidariedade, de apoio, às forças e serviços que integram o dispositivo nacional de Protecção Civil”, disse.

O ministro da Administração Interna, que discursava em Portalegre, no decorrer da cerimónia de Compromisso de Honra de 291 novos militares pertencentes ao 47.º Curso de Formação de Guardas da GNR, deixou ainda uma palavra de solidariedade e de apoio aos autarcas e comunidades afectadas pelo incêndios florestais.

“Por todo o país [autarcas e comunidades] têm feito face e enfrentado estes desafios dos incêndios florestais cada vez mais exigentes e mais complexos para nós, em Portugal, mas para o conjunto dos países da União Europeia.”

No decorrer do discurso, José Luís Carneiro enalteceu o papel da GNR e dos bombeiros no combate aos incêndios, sublinhando que “dão o melhor de si” para defender e proteger o património ambiental, a biodiversidade e as vidas humanas.

O 47.º Curso de Formação de Guardas em Portalegre teve uma duração de cerca de oito meses, período em que foram ministradas diversas matérias relativas quer à formação geral militar, quer à formação nas áreas jurídicas e técnico-profissionais.

A formação contemplou ainda uma vertente de carácter prático (formação em exercício), com o objectivo de proporcionar aos guardas provisórios as competências para o exercício das funções da GNR.