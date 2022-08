João Cravinho: “Aeroporto na Margem Sul é a escolha mais saloia que pode passar pela cabeça”

O ex-ministro do Equipamento continua a defender a construção do novo aeroporto na Ota, em nome da coesão nacional. Alcochete é para satisfazer “interesses económicos”.

Quando o PS se dividia entre “sampaístas” e “guterristas”, João Cravinho era o chefe dos sampaístas – Jorge Sampaio afastou-se da vida partidária a caminho de Belém. Antigo ministro do Equipamento e grande defensor do combate à corrupção, diz que construir o aeroporto em Alcochete "é uma imposição dos grandes interesses financeiros”. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, João Cravinho afirma que em Portugal “não está controlada a venda de influências no plano político”.