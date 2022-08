Elogio ao Serviço Nacional de Saúde

Em tempos de tanta recriminação sobre o Serviço Nacional de Saúde, venho testemunhar em sua defesa. Forçado a dele me socorrer durante alguns meses, designadamente no CHULN (Hospital de Santa Maria), devo publicar um enorme elogio a todos os profissionais que tão generosa e competentemente me ajudaram. Refiro médicos, enfermeiros e auxiliares, sem excepção. Mau grado muitas vezes um cansaço extremo, encontrei pessoas profundamente humanas e sensatas, muito para além do expectável. Em todos os serviços, embora deva destacar o serviço de nefrologia. A todos manifesto um agradecimento sem limite. Obrigado.

José Sousa Dias, Ourém

O poder do algoritmo

Nos últimos dias, o algoritmo passou a ser a palavra de ordem para os nossos (des)governantes. Após o inferno vivido e que assolou o Parque Natural da Serra da Estrela, durante quase duas semanas, os responsáveis/governantes deste país, referiram, em tom de alívio, que “estamos muito aquém da área que estava prevista arder para este ano”.

Após a destruição do pulmão do interior, foi realizada uma reunião em Manteigas, com a presença de ministros e autarcas locais, da qual saíram algumas conclusões: levantamento dos prejuízos, análises, necessidades... e que o Parque Natural da Serra da Estrela vai ficar melhor do que estava!

Será que podemos concluir que os algoritmos que se escondem dentro de servidores inacessíveis à maioria da população visam controlar Portugal para fins pouco transparentes?

Paulo Videira, Viseu

Sines, terminal de GNL

​Diferentes possibilidades têm sido apontadas para uma futura utilização do porto de Sines como terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL). Aparentemente todas essas possibilidades têm vindo a esbarrar em critérios técnicos, de custos ou até políticos, que deixam antecipar uma difícil concretização.

A importância de um terminal de GNL em Sines assenta em dois aspectos fundamentais: a necessidade de gás para a Europa e também a enorme capacidade de exportação de gás dos Estados Unidos. E daí se levantar a seguinte questão: a exemplo do que aconteceu durante muitos anos com a Base das Lages nos Açores, operada pelos norte-americanos e beneficiando Portugal de uma renda pela sua utilização, haveria agora a possibilidade de parte do porto de Sines poder vir a ser utilizado com o mesmo sentido estratégico pelos EUA?

A Portugal competiria apenas o disponibilizar da infra-estrutura. Armazenagem, expedição do gás e tudo o resto relacionado com a comercialização do mesmo seria da responsabilidade dos norte-americanos.

José Manuel Ortiz, Lisboa

O Parlamento e o Governo

Ao Parlamento compete legislar e ao Governo governar. O Parlamento faz as leis e o Governo aplica-as. Mas será sempre assim? Tudo indica que quando o Governo não é “obrigado” a cumprir com as resoluções do Parlamento, pura e simplesmente está-se nas tintas para elas. É isso que nos diz o artigo de Carlos Cipriano e Ruben Martins no PÚBLICO de ontem. No seu artigo, analisam as resoluções aprovadas e a sua execução. A origem das propostas de resolução é, especialmente do PCP e do BE, havendo ainda uma do PS. Este aspecto denota a ligação destes partidos aos problemas locais e a necessidade de lhes dar resposta através de resoluções na Assembleia da República. Regressando à questão que me trouxe, pela análise daqueles jornalistas as resoluções inseriram-se, regra geral, dentro dos planos do Governo para a ferrovia. Considerando este aspecto, parece que as resoluções iriam não só dar resposta a problemas da população como ajudariam o Governo na sua implementação. Nem assim o Governo pôs em prática as decisões da Assembleia da República. Por vezes parece que para o Governo a Assembleia da República é um empecilho, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Apelo à comunicação social

Este ano já foram detidas mais de 120 pessoas por suspeita de fogo posto, número superior ao verificado em todo o ano de 2021. Seria bom que todos os meios de comunicação social acompanhassem ao longo do tempo a situação destes detidos para ficarmos a saber quantos foram mandados para casa pelo juiz, quantos foram julgados, quantos foram condenados e quantos foram considerados inimputáveis. Seria um trabalho importantíssimo que os media faria aos portugueses. Quantos incendiários já foram condenados em Portugal e qual a pena que lhes foi aplicada, é outra pergunta que gostava de ver respondida. Fica o apelo à comunicação social portuguesa, incluindo, obviamente o PÚBLICO.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora