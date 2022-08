No dia em que o MPLA voltou a ganhar, a tensão sentia-se em Luanda

Resultados oficiais dão a vitória ao MPLA com 51,07% dos votos, mas com o amargo de boca de uma enorme derrota em Luanda. O dia foi tenso na capital angolana e muitos preferiram ficar em casa com receio de distúrbios que acabaram por ser poucos.

Nem no dia de Natal se costuma ver tão pouco trânsito a circular como na manhã desta quinta-feira em Luanda, uma cidade habituada aos permanentes engarrafamentos do seu tráfego imenso e caótico. Muita gente ficou em casa com receio de que pudessem acontecer protestos violentos contra a vitória do MPLA, o partido que governa o país desde que este é país. Contam ao PÚBLICO que houve quem fosse às compras aos armazéns, como se estivesse a abastecer para a guerra. “Nem os cães ladravam hoje de manhã”, dizem meio a sério, meio a brincar.