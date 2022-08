Cantora turca em prisão preventiva por fazer piada sobre escolas religiosas

A cantora turca Gülsen, uma das maiores estrelas da música pop na Turquia, foi detida e colocada em prisão preventiva, na quinta-feira, por ter feito uma piada sobre o ensino nas escolas religiosas do país.

Segundo a oposição, a abertura de uma investigação ao caso pelo Ministério Público, e a decisão do tribunal de não libertar a cantora, fazem parte de uma campanha do Presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, para incentivar a sua base religiosa a votar nas eleições gerais de Junho de 2023.

O caso aconteceu em Abril, quando Gülsen fez um comentário dirigido a um dos seus músicos, durante um concerto: “Ele estudou [na escola religiosa] Imam Hatip, a sua perversão vem daí”, disse a cantora. Quando o vídeo da interacção foi partilhado nas redes sociais, Gülsen foi alvo de ameaças, e os sectores mais conservadores da Turquia apelaram à sua condenação por incitamento ao ódio.

A cantora foi detida na quinta-feira, na sua casa, para ser conduzida a um tribunal de Istambul. Por decisão do juiz, Gülsen vai aguardar o fim das investigações na prisão feminina de Bakirköi, na mesma cidade.

Depois de ter sido criticada pelo comentário feito em palco, em Abril, Gülsen pediu desculpas a quem se sentiu ofendido, mas lamentou também que as suas palavras “tenham sido aproveitadas por pessoas maldosas que têm como objectivo dividir o país”.

Na sequência da detenção da cantora, na quinta-feira, o líder do principal partido da oposição – o CHP, Partido Republicano do Povo, o mais antigo partido do país, fundado pelo “pai” dos turcos, Mustafa Kemal Atatürk – apelou aos jovens que se mobilizem para votar nas eleições de Junho de 2023. Segundo as sondagens, Erdogan e o Partido da Justiça e Desenvolvimento têm vindo a perder apoio no país.

"Estas decisões judiciais injustas têm de acabar. Eles estão a tentar governar o país com provocações e divisões”, disse Kemal Kilicdaroglu na rede social Twitter. “Não traiam a lei e a justiça, libertem a artista já!"

Em sentido contrário, o porta-voz do Partido Justiça e Desenvolvimento, Omer Celik, acusou Gülsen de fomentar as divisões no país.

“Atingir uma parte da população com suspeitas de ‘perversão’, e tentar dividir a Turquia, é um crime de ódio e uma vergonha para a humanidade”, disse o responsável.