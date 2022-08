Moradores de localidade de Alverca pedem suspensão do avanço de pedreira da Cimpor

Os habitantes de A-dos-Melros queixam-se de danos nas casas. Cimenteira garante que cumpre todas as normas legais. Câmara de Vila Franca promete recorrer aos tribunais

Moradores de A-dos-Melros, na União de Freguesias de Alverca e Sobralinho, queixam-se do ruído e de danos alegadamente causados pelo funcionamento da vizinha Pedreira do Bom Jesus, explorada há décadas pela Cimpor. Os habitantes vão mesmo requerer a suspensão parcial da licença para impedir a aproximação da exploração às suas casas, mas a cimenteira garante que cumpre todas as normas, que a exploração dista mais de 600 metros da localidade e que não há qualquer indício de danos causados nas habitações pela actividade da pedreira.