Suprême! O novo vício de Nova Iorque é um croissant redondo e anda nas bocas do mundo

Que os nova-iorquinos adoram ir para filas para não falharem as últimas novidades, especialmente gastronómicas, já é bem sabido. Até por quem “vive” a cidade só à distância através de filmes ou séries, já que não faltam ficções passadas na Grande Maçã, especialmente comédias, que não abordem essa peculiar característica. De Seinfeld a 2 Broke Girls, é um fartote de sátira à new big thing com sabor a Grande Maçã. Um episódio não tão antigo assim de 2 Broke Girls, sitcom com âncora feita de cupcakes, era todo ele dedicado a gozar com este vício de Nova Iorque, no caso com gente a fazer de tudo para conseguir um cronut, delícia meio-croissant, meio donut. Na verdade, uma farpa à realidade: vivia-se precisamente a febre do (verdadeiro) cronut em NYC, graças a Dominique Ansel, onde as filas eram incessantes desde que o isco fora lançado.

Pois agora chegou o Suprê​me, outro híbrido croissant-donut, e é de tal modo viral nas redes sociais que já brilha no Instagram e TikTok, nas televisões, anda nas bocas do mundo.

A agência Reuters acaba mesmo de lhe dedicar um artigo e começa assim: "Este Verão, um croissant redondo e cheio de creme está a tomar de assalto a cidade de Nova Iorque – e as redes sociais.” E aqui imagina-se já o resultado no Lafayette Grand Café & Bakery, onde foi criada a nova “sensação culinária”, que a própria agência compara à febre do cronut de 2013: filas e filas à porta do sítio, enxames de instagrammers e tiktokers em busca do último grito com açúcar da cidade.

Suprême Strawberry, Campari & Ruby Rose Lafayette Grand Cafe & Bakery Pain au Chocolat, Peaches N’ Crème Suprêmes: estrelas na NBC Lafayette Grand Cafe & Bakery Pistachio Suprême Lafayette Grand Cafe & Bakery Pain au Chocolat Suprême Lafayette Grand Cafe & Bakery Fotogaleria Lafayette Grand Cafe & Bakery

Scott Cioe, o chef pasteleiro da Lafayette, disse que, quando pôs à venda a invenção, nem fazia ideia de que este supremo seria uma estrela desta dimensão na Internet. Mas essa inocência e falta de visão não-Instagram (e pós-Instagram) da doçaria explica-se facilmente: “Eu nem sequer tenho [conta no] TikTok”, diz Cioe.

Circular, recheado, a escorrer toppings coloridos, o Suprême, que mora no fino restaurante e café no cruzamento da Lafayette Street com a Great Jones Street na Baixa de Manhattan, também já fez o pleno das televisões e é convidado especial, com o seu chef, em talk-shows.

“Nem em sonhos alguma vez imaginei que teria uma fila à porta horas antes de abrir. Tem sido de loucos”, disse Cioe ao Today Show da NBC. “Sempre quisemos criar uma versão criativa do croissant de chocolate normal”, diz James Belisle, que co-criou o Suprême, citado pela Yahoo. “Há algum tempo, começámos a encher o doce tradicional com um rico recheio duplo de chocolate. Ao longo do último ano, experimentámos transformá-lo numa forma mais sedutora, com um exterior mais crocante. Acrescentámos cobertura e desenvolvemos novos sabores divertidos.” À primeira vista parece um caracol tal como o conhecemos em Portugal, mas há ali diferenças.

Entre os permanentes Pain au Chocolat e Peaches N’ Crème, ou os sazonais pistácio, morango e Campari e Ruby Rose (com pétalas de rosa desidratadas), vão aparecendo novos sabores e designs. São estes os Suprêmes que estão a deixar muita gente de água na boca e muito tempo na fila (é ver o vídeo da Reuters para crer).

Detalhe: a delícia esgota num instante. E, por causa disso, há racionamento: cada cliente só pode comprar dois Suprêmes... No Facebook até se dá a hora para comprar antes que se acabe: das 8h às 9h da manhã...

Mas valerão estes bolinhos o custo de 8,50 dólares/euros cada um? É o que pergunta e bem Josei Maida, da Yahoo Life, que, sublinhe-se, como o próprio escreve, viajou mais de 1600km para os provar. “E não fui o único”, diz, referindo que encontrou um “maluco” como ele por estas novidades, Sree Valsaladevi, que viajou para Nova Iorque de Toronto, Canadá, para provar os Suprêmes...

Veredicto do repórter gastronómico no terreno: “A massa tem um sabor amanteigado, estaladiço e leve, com as camadas douradas enroladas em cremes vibrantes. Cada um dos quatro sabores que experimentei era rico e espesso – cada dentada era verdadeiramente um momento de êxtase.”

Como diria a senhora do canto nesse outro clássico nova-iorquino feito de êxtases (o filme Um Amor Inevitável, de Rob Reiner), onde Meg Ryan dá a Billy Crystal e a nós todos uma lição de vida): eu quero o que ele acabou de comer.