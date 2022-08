O restaurante O’ Rio escancara-se para o Douro para mostrar que “o Porto é marisco” — e família

“Está a perder-se a essência da nossa comida e ainda mais nesta zona do Porto, que é muito turística, não tem nada de autêntico. É comida de repetição, enfarta brutos, rápida e sem carinho”, diz Henrique Villas-Boas, de O’ Rio. A partir do Cais das Pedras, o restaurante encaixilha o Douro para servir “comida autêntica portuguesa” temperada pelas histórias da família.

Ir ao restaurante O’ Rio é como ter um lugar à mesa da infância de Henrique Villas-Boas, o proprietário que tanto se ocupa das contas como salta para a cozinha para fazer um arroz de lingueirão à sua moda. O marisco está no centro e é servido com vista para o Douro, em pleno Cais das Pedras, no Porto, mas a temperar toda a carta estão as mil e uma histórias de uma família de aparentes gastrónomos.