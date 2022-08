7 dias, 7 fugas: da safra à nobreza, mergulhos em memórias e outras paragens

Santa Maria da Feira brinda à cerveja artesanal, do campo ao copo. São João da Pesqueira faz do vinho um momento histórico. Setúbal lambe os dedos, Lagos vai ao mar e Beja acolhe Ruralidades . Santa Cruz tem ordem para parar e Lisboa dá pistas para a Feira Popular.

Sábado, 27: Santa Maria da Feira a provar e colher lúpulo

Festas da cerveja há muitas. Mas esta é única na ligação que estabelece com os campos onde cresce o lúpulo, nas margens do rio Cáster, e com o trabalho agrícola. No festival Colheita Feirense, somos convidados a passear no terreno e colher com as próprias mãos a planta – mais de 20 variedades dela – que será secada ali ao lado e usada no fabrico de cervejas artesanais.

As visitas (gratuitas, como todo o festival) começam neste sábado, às 10h. Entre a Rua do Carvalhal e a Praça dos Choupos estão instalados, desde a véspera, cervejeiros locais e de outras paragens. As provas, harmonizadas com música e street food, fazem-se à sexta, das 18h à 1h; e, no sábado, das 10h à 1h.

Domingo, 28: a lamber os dedos, agora em Setúbal

Enquanto não chega a ansiada Semana do Carapau (2 a 11 de Setembro), Setúbal lambe os dedos à passagem da Street Food Tour. A comitiva de food trucks transporta manjares como empanadas venezuelanas, gelados aromatizados pelo Médio Oriente ou cachorros à moda alemã, à mistura com especialidades lusas.

A degustação, que se quer sem cerimónias nem formalidades, complementa-se com entretenimento para todos os gostos e idades, alinhado em parceria com a comunidade local. A etapa sadina realiza-se no Largo José Afonso, de 26 a 28 de Agosto (sexta, das 18h às 23h; sábado, das 12h às 24h; domingo, das 12h às 16h30).

A caravana já passou pelo Cartaxo, pelo Seixal e por Seia, e tem planos para ficar na estrada até Novembro, com paragens em Penacova, Tomar e Ponte de Sor. A rota está definida aqui.

Segunda, 29: Lagos a banhos, como antigamente

Se “espanta os demónios e vale por 29 banhos”, como diz o povo e lembra a autarquia, há que cumprir esse desígnio vindo do fundo dos tempos – com urgência acrescida depois de dois anos sem molhar um dedo na tradição.

A Festa do Banho 29 volta a fazer-se em Lagos, colorida pelos fatos-de-banho à antiga, temperada pela gastronomia regional e agitada por música e outras animações.

O dia começa às 10h30, na Avenida dos Descobrimentos, em direcção à praia da Batata, com um “verdadeiro reviver dos tempos em que a população se deslocava do campo para o mar para o tradicional banho”.

Depois, a acção muda-se para o Cais da Solaria – onde, a partir das 19h, há zumba, “mimos banhistas”, uma “sereia alada”, personagens iluminadas em andas, concurso de trajes e João Pedro Pais em concerto – e para a Praia da Luz, onde três palcos convidam a dançar, das 18h às 3h.

Terça, 30: em Beja, Ruralidades à vista

São imagens de um “mundo rural diferente”, povoado por olhares, rugas, mãos e corpos “castigados pelas jornadas de trabalho no campo, do nascer ao pôr-do-sol”. É Jorge Bacelar, veterinário de profissão e fotógrafo por paixão, quem assina estes retratos do quotidiano de agricultores e animais, captado em Estarreja e na Murtosa.

O conjunto deu origem a um livro homónimo que reúne mais de 150 imagens, todas com a atenção ao detalhe que caracteriza a sua obra. Trabalha apenas com uma câmara fotográfica e uma objectiva – “a minha lente são os meus pés, a minha proximidade com as pessoas”, partilhou com o PÚBLICO na altura do lançamento do livro, em Novembro de 2019 – e o cenário é sempre o mais real possível.

Ruralidades foi inaugurada em Beja a 25 de Agosto, a tempo de integrar o 16.º Palavras Andarilhas, agendado para 26 a 28 de Agosto. Com entrada livre (tal como o festival de contos), a exposição está patente no Centro Unesco, até 24 de Setembro (segunda a sexta, das 10h às 13h e das 14h30 às 20h; sábado, só à tarde).

Quarta, 31: Santa Cruz parada a olhar

Por estes dias, Santa Cruz (Torres Vedras) está mergulhada numa Onda de Verão cheia de actividades. Uma delas sobressai por não fazer um gesto: o 15.º Static - Festival de Estátuas Vivas, que sai à rua de 29 de Agosto a 3 de Setembro, entre as 21h30 e as 23h30.

Só o público se mexe. Os performers ficam quietos, a exemplificar a arte de bem parar. Em pose, a meio de um movimento e, nalguns casos, até a desafiar a gravidade, personagens históricas ou inventadas atravessam-se no caminho de quem calcorreia as vias pedonais do centro da localidade piscatória.

Entre os transeuntes está o júri que há-de eleger os melhores praticantes para se deslocarem à final, marcada para o último dia, no Largo Jaime Batista da Costa. Critérios: criatividade, originalidade, efeito e, claro, imobilidade.

Quinta, 1: memória de Lisboa num enigma popular

Pode não ter o cheiro a sardinha assada e algodão doce, o som dos carrinhos-de-choque, os suspiros espantados do “poço da morte” ou os gritos saídos da passagem do terror, mas encapsula uma das memórias mais acarinhadas da capital – mesmo que a ordem seja (mais ou menos) para sair dali.

Nesta quinta-feira, é inaugurado um escape room inspirado na saudosa Feira Popular. “A feira está vazia e abandonada há muito tempo, mas parece que existe uma réstia de esperança no ar”, explica a Escape Hunt, responsável por esta e outras experiências do género, na Rua dos Douradores.

“Apesar de a magia e a felicidade terem desaparecido, parece que há uma forma de a trazer de volta a Lisboa, mesmo que por pouco tempo”, acrescenta. Tudo o que os participantes têm a fazer é decifrar enigmas, no prazo de uma hora. Fica a pista: “percorrendo todas as atracções que ainda restam, é possível encontrar o elemento chave para ligar a feira novamente”.

A sala abre todos os dias, das 10h às 20h. A entrada vai de 55€ (duas pessoas) a 80€ (cinco). Mais informações aqui.

Sexta, 2: em São João da Pesqueira, nobreza e vinho

De 2 a 4 de Setembro, a Vindouro - Festa Pombalina celebra 20 anos a cruzar vinho e história, firmando os seus créditos enquanto um dos “mais tradicionais e impactantes eventos anualmente realizados no Alto Douro Vinhateiro”, faz saber a organização, a cargo da Câmara Municipal de São João da Pesqueira.

Reúne dezenas de produtores, em torno de provas livres e comentadas, conversas, concursos, leilão, mercado e doçaria. Na carta surgem ainda concertos de Tony Carreira, Bárbara Bandeira, Maria Lisboa e Fernando Daniel, um Jantar Pombalino assinado pelo chef Óscar Geadas e o Cortejo Pombalino a recriar “a atmosfera do século XVIII e a importância que o Marquês de Pombal teve na demarcação e regulamentação do Alto Douro Vinhateiro”.

Com epicentro na Praça do Marquês e ramificações pela vila, a festa começa às 10h na sexta-feira, às 11h no sábado e às 9h no domingo (mais detalhes aqui).