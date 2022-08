Miguel Cruz será o novo presidente da IP

O antigo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, foi escolhido pelo Governo para novo presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), depois de o mandato do anterior presidente, António Laranjo, ter chegado ao fim no final do ano passado.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) revelou que a nova administração da IP para o triénio 2022-2024 foi aprovada esta sexta-feira e será presidida por Miguel Cruz, que terá como vice-presidentes Carlos Alberto João Fernandes e Maria Amália Freire de Almeida.

As vogais do conselho de administração da empresa que gere as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias serão, até 2024, Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira, Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa e Ana Isabel Mota da Silva Coelho, acrescentou o Ministério liderado por Pedro Nuno Santos.

Miguel Cruz foi secretário de Estado do Tesouro do ministro das Finanças João Leão entre Junho de 2020 e Março de 2022, função em que se ocupou, entre outros dossiês, do processo de negociação das ajudas públicas à TAP e da saída do norte-americano David Neeleman do capital da empresa.

Miguel Cruz também foi presidente da holding que gere as participações empresariais do Estado, a Parpública, e entre outros cargos passou ainda pela presidência do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação.

“É licenciado em Economia, mestre em Gestão e tem um MBA com especialização em Finanças, pela Universidade Católica Portuguesa”, refere o MIH.