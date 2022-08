Greve leva ao cancelamento de 91 voos em Lisboa e Porto

A greve dos trabalhadores que prestam assistência em terra nos aeroportos de Lisboa, Porto, Madeira e Faro, obrigou ao cancelamento de uma série de voos marcados para esta sexta-feira para os dois principais aeroportos nacionais. É o primeiro de três dias de paralisação na Portway.

No aeroporto Humberto Delgado, na capital, já foram suprimidos 60 voos agendados para hoje: 30 nas partidas e 30 nas chegadas, de acordo com a informação que se encontrava publicada até às 9h no site da ANA, a gestora das infra-estruturas aeroportuárias e dona da Portway.

As supressões abrangem voos de várias companhias, em particular da transportadora Easyjet, com 35 voos cancelados que, ao longo desta sexta-feira, deveriam partir do aeroporto Humberto Delgado ou ter a capital como destino.

Foi a companhia britânica low cost (de baixo custo) que decidiu cancelar os voos de forma prévia tanto em Lisboa como no Porto, antecipando o impacto que a paralisação poderia ter nestes três dias (a paralisação decorre sexta-feira, sábado e domingo).

Em Lisboa, até às 9h realizou-se a esmagadora maioria das viagens com destino ao aeroporto. Até às 10h, realizou-se a esmagadora maioria das viagens com destino a Lisboa. Apenas foram cancelados um voo da Easyjet, de Paris, que deveria ter chegado por volta das 8h, outro de Bristol, também da companhia britânica, mais um de Madrid, igualmente da Easyjet, e outro Air Transat, que sairia de Toronto.

Não saiu um voo da Easyjet que iria para Paris (aeroporto Charles de Gaulle) e outro da mesma transportadora que iria para Bristol.

No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, há 31 voos cancelados: 15 partidas e 16 ligações que deveriam chegar ao Porto. Destes, 23 são supressões da Easyjet (12 nas partidas e 11 nas chegadas programadas para esta sexta-feira).

No aeroporto internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, no Funchal, não há para já indicação de voos cancelados, seja nas partidas, seja nas chegadas, de acordo com a informação actualizada até às 9h30.

Relativamente ao aeroporto Gago Coutinho, em Faro, o site da ANA também não indica existirem voos cancelados.

A Portway é a empresa que trata dos chamados serviços de handling, da assistência nas infra-estruturas aeroportuárias, que inclui o trabalho de organização, dos terminais das bagagens, dos carros onde é possível colocar as malas, das mangas de embarque e desembarque ou da prestação de informações e apoio a passageiros.

Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), a greve foi marcada para os trabalhadores reclamarem a aplicação dos acordos de empresa e para contestarem a “confrontação disciplinar”, a “ausência de actualizações salariais” e a “deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais”, que o sindicato diz serem uma realidade na Portway, segundo a Lusa.

Nas páginas dos aeroportos, a ANA divulga uma lista das companhias cujos voos poderão ser afectados até domingo, pedindo aos passageiros das transportadoras em causa que “confirmem o estado do seu voo junto da respectiva companhia aérea, antes de se deslocarem para o aeroporto”.

Nessa lista estão 21 transportadoras e, mesmo assim, a ANA ressalva que se trata de uma sistematização não exaustiva, “podendo haver impacto na operação de outras companhias aéreas assistidas pela Portway”. Dessa lista não faz parte a TAP, que assume um peso importante nos voos do aeroporto de Lisboa.

Nesta sexta-feira, no sábado ou no domingo, a ANA prevê impactos nas ligações asseguradas pela Aegean, Air Canada, Air Transat, American Airlines, Blue Air, Brussels Airlines, Cabo Verde Airlines, Easyjet, Euroatlantic, Eurowings, Finnair, Flyone, Latam, Luxair, Norwegian, TAAG, Transavia, Tunisair, Turkish Airlines, Volotea e Wizz Air.