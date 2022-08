Gás: Governo diz que famílias podem poupar até 677 euros com regulado

Mudar para a tarifa regulada trará poupanças acima de 60% face aos preços do mercado livre em Outubro, nota o Ministério do Ambiente.

O Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MACC) recorreu ao simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para demonstrar as vantagens que os portugueses terão em mudar para a tarifa regulada do gás natural, a tempo de evitar aumentos como os anunciados pela EDP Comercial para Outubro (subidas médias de 30 euros).