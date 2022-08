DBRS sobe rating de Portugal para “A”

Anterior avaliação da agência de notação financeira era de “BBB” (alto), com perspectiva “positiva”.

A agência de notação financeira DBRS subiu hoje a avaliação da dívida soberana portuguesa para “A” (baixo), com perspectiva estável, numa avaliação conhecida ao final desta sexta-feira.

Com base na última avaliação, até hoje a agência avaliava o rating de Portugal em “BBB” (alto), com perspectiva “positiva”.

“A DBRS é assim a primeira agência de rating a colocar o risco da dívida portuguesa nos níveis de A, seis meses depois de ter melhorado a perspectiva para ‘positiva’”, reagiu já o ministério de Fernando Medina.

Em comunicado emitido esta noite, as Finanças afirmam que, “de acordo com a DBRS, esta decisão deve-se à gestão orçamental e de política, destacando que a deterioração orçamental de 2020 se deveu ao impacto da pandemia da covid-19 e que o défice diminuiu rapidamente em 2021, estando a execução orçamental deste ano, até ao momento, em linha com a de 2019”.

A agência de avaliação financeira “justifica ainda a decisão com a evolução da dívida e da liquidez, dando nota da melhoria mais rápida do que o esperado da posição financeira da República”, sublinha a nota enviada às redacções pelo Governo.

Ainda segundo a leitura das Finanças, a DBRS “reconhece que os encargos com juros diminuíram nos últimos anos, considerando que o perfil de financiamento com maturidades médias longas mitiga o risco associado à um contexto de condições de financiamento mais restritivo”.

“Num momento de elevada incerteza global”, acrescenta a comunicação do Ministério das Finanças, “a decisão sublinha a confiança internacional que Portugal continua a conquistar com a estratégia financeira do Governo na gestão das contas públicas”.

O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito de cada entidade.