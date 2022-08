Sp. Braga defronta Malmo, Union Berlim e Saint-Gilloise na Liga Europa

Minhotos ficaram incluídos no grupo D da competição, que arranca no dia 8 de Setembro.

O Sporting de Braga, único representante português na presente edição da Liga Europa, vai defrontar os suecos do Malmo, os alemães do Union Berlim e os belgas do Union Saint-Gilloise no grupo D, já a partir do próximo mês.

Foi este o resultado do sorteio realizado em Istambul, na Turquia, que ditou também que a Roma, de José Mourinho, irá enfrentar o Ludogorets, o Betis e o HJS no grupo C, enquanto o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, reencontra o Dínamo Kiev, no grupo B, no qual competem também o Rennes e o AEK Larnaca.

The 2022/23 Europa League group stage is set! ??



?? Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

Os jogos da fase de grupos estão agendados para 8 de Setembro (1.ª jornada), 15 de Setembro, 6 de Outubro, 13 de Outubro, 27 de Outubro e 3 de Novembro.

A final da edição de 2022-23 da Liga Europa está agendada para 31 de Maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste.