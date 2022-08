Nuno Borges a um passo do quadro final do US Open

Nuno Borges é o único dos três tenistas portugueses a chegar à terceira e última eliminatória da fase de qualificação do US Open. Pedro Sousa ainda passou a ronda inicial, mas acabou por ser eliminado, tal como Gastão Elias, derrotado na estreia.

Depois de uma primeira ronda bastante sofrida, devido à réplica do amigo do circuito universitário, Alex Rybakov, mas também por causa do forte calor e humidade, Borges (105.º) voltou a eliminar um adversário norte-americano, Govind Nanda (372.º), com um duplo 6-4.

O número dois português no ranking mundial sofreu um break quando serviu pela primeira vez e só depois de desperdiçar oito break-points é que conseguiu recuperar a desvantagem, de 2-4, assumindo ao mesmo tempo o controlo do encontro. Um break a abrir o segundo set confirmou a superioridade de Borges. Contudo, Nanda ainda devolveu um dos breaks e recuperou de 1-5 para 4-5, antes de o tenista nascido na Maia, há 25 anos, fechar o encontro em 1h23m.

Para repetir os feitos nos dois torneios do Grand Slam anteriores, Roland Garros e Wimbledon, Borges terá de ultrapassar o italiano de 19 anos Francesco Maestrelli (202.º), que derrotou o experiente alemão Daniel Masur (191.º), por 6-3, 6-4.

Sousa afastado por Jubb

Já Pedro Sousa logrou ganhar um encontro no Billie Jean King National Tennis Center, depois de somar por derrotas os oito encontros realizados desde 2012 no US Open (sete na primeira ronda do qualifying, um no quadro principal). Na primeira ronda do qualifying, o tenista português de 34 anos venceu o suíço Henri Laaksonen (98.º) por 7-5, 6-2.

Sousa até começou bem a segunda eliminatória com o britânico Paul Jubb (203.º), ao quebrar o britânico no sétimo jogo e salvar dois break-points no jogo seguinte para assegurar o set inicial. Mas Jubb, que venceu Borges na final do campeonato universitário dos EUA, em 2019, subiu de nível e levou a decisão para o terceiro set. Sousa – actual 555.º mundial, mas a jogar sob ranking protegido – cedeu a 5-5 e não aproveitou dois break-points no jogo seguinte para acabar eliminado ao fim de duas horas de jogo: 4-6, 6-1 e 7-5.

Na quarta-feira, Gastão Elias (199.º) perdeu com o neerlandês Gijs Brouwer (184.º), por 7-6 (7/4), 6-2, após liderar o set inicial, por 4-2.

Esta quinta-feira foi realizado o sorteio dos quadros principais, ficando confirmada a ausência de Novak Djokovic, impedido de entrar nos EUA por não ter sido vacinado contra a covid-19. O quadro masculino é liderado pelo número um do ranking, Daniil Medvedev. O russo estreia-se diante do norte-americano Stefan Kozlov (110.º) na segunda-feira, dia em que também Serena Williams vai iniciar o último torneio da sua longa carreira defrontando a montenegrina Danka Kovinic (80.ª).

O melhor tenista de 2022, Rafael Nadal, e a número um do ranking feminino, Iga Swiatek, têm o seu primeiro encontro marcado para terça-feira, dia em que João Sousa (59.º) defronta o norte-americano Mackenzie McDonald (77.º), com quem já perdeu três vezes em quatro duelos, duas das quais já em 2022.