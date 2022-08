Mais uma desilusão para Fred Wright em grandes palcos de ciclismo

Mais uma etapa, mais uma desilusão para Fred Wright na Volta a Espanha. O jovem ciclista britânico continua sem vencer uma etapa como ciclista profissional e voltou a vacilar no momento decisivo – já tinha feito um segundo lugar na Volta a França, um terceiro nesta Vuelta e agora fez outro “bronze”, nesta sexta-feira, na etapa 7.

Este foi um dia para duelo entre os fugitivos e Wright era o mais veloz dos cinco aventureiros. Talvez com receio de ser surpreendido, o jovem de 23 anos não se importou de colocar o “peito ao vento” logo no início da recta da meta e lançou o sprint demasiado cedo.

Sagaz, o experiente Jesús Herrada, uma “velha raposa” de 32 anos, deixou-se ficar na roda e aproveitou o cone de ar para ganhar um balanço fulcral nos últimos metros. Este acabou por ser um sprint algo lento – e só assim um ciclista como Herrada, provavelmente o mais lento dos fugitivos, poderia “enganar” os rivais.

Entre os candidatos ao triunfo na Vuelta nada se alterou e Remco Evenepoel segue de vermelho.

Bennett lutou por nada

A etapa desta sexta-feira acabou por ser tão inócua como se esperava. É certo que havia uma subida de primeira categoria, mas havendo alta-montanha antes e depois desta etapa, dificilmente os candidatos ao triunfo na Vuelta se prestariam a aventuras neste dia – este era, sim, uma boa oportunidade para recuperar as energias gastas na quinta-feira, procurando guardá-las para o fim-de-semana.

Nesse sentido, o pelotão rolou quase sempre tranquilo, com uma fuga sem nomes de primeiro nível, um marasmo só quebrado pelo momento em que Sam Bennett e Tim Merlier, incapazes de subirem com os demais, ficaram para trás na tal escalada mais dura.

A Trek acelerou o ritmo no pelotão, procurando deixar Bennett e Merlier definitivamente para trás – algo que ajudaria aos intentos de Pedersen, sprinter capaz de ultrapassar as dificuldades.

A ideia era bem pensada, mas foi mal executada. Os velocistas acabaram por recolar ao pelotão e parecia claro que haveria sprint na meta instalada em Cistierna, no Norte de Espanha.

O problema para o pelotão era que apesar de não ter nomes de primeira linha, a fuga acabou por fazer um trabalho interessante, com todos os ciclistas do quinteto a irem passando pela frente – mais do que o valor individual dos corredores, muitas vezes o que mais importa é a coordenação e a divisão do trabalho entre os fugitivos. E a vitória acabou mesmo por ser discutida entre os aventureiros, com o já detalhado desfecho inglório, mais um, para Fred Wright.

Também inglório foi o sacrifício de Sam Bennett, que lutou bastante para conseguir reentrar no grupo principal, mas acabou por não poder sprintar em pelotão compacto.

Para este sábado está desenhada uma etapa de muita montanha, com uma escalada de primeira categoria a coincidir com a meta. O perfil da subida é, em tese, um pesadelo para João Almeida, já que as altas pendentes não encaixam nos predicados do português, fã de escaladas menos duras, mesmo que mais longas.