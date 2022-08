Sexta, na TV: entre Os Descendentes da Casa Gucci e outros Quase Famosos, Bear Grylls não terá mãos a medir

CINEMA

Os Descendentes

Hollywood, 11h30

Matt King (George Clooney), um dos homens mais afortunados do Havai, fica desesperado quando a mulher sofre um acidente que a deixa em estado vegetativo e mais tarde percebe que ela lhe era infiel. Irá tentar conhecer o seu amante, levando as filhas, Scottie (Amara Miller) e Alexandra (Shailene Woodley), numa dolorosa viagem de reaproximação e recomeço. Uma comédia dramática realizada pela mão mestra de Alexander Payne (Sideways; Nebraska), baseada na primeira obra de Kaui Hart Hemmings.

A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça

Fox Movies, 15h03

Conto gótico de Tim Burton. O investigador Ichabod Crane (Johnny Depp) é enviado para uma pequena cidade para desvendar uma série de mortes bizarras que, aparentemente, estão ligadas a um mitico personagem, o Cavaleiro Sem Cabeça. O filme recebeu diversas distinções, incluindo um Óscar de direcção artística. No elenco conta ainda com Christina Ricci, Miranda Richardson, Christopher Walken, Lisa Marie e o lendário Christopher Lee.

Quase Famosos

Cinemundo, 16h30

O realizador e argumentista Cameron Crowe (oscarizado pelo melhor argumento original) recorda o glamour dos anos 1970 em tom autobiográfico, a partir da história de um adolescente que envereda pelo jornalismo musical à boleia da digressão de uma banda rock. Patrick Fugit, Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jason Lee, Kate Hudson e Frances McDormand (ambas nomeadas para a estatueta dourada de melhor actriz secundária) formam o núcleo central do elenco.

Batman - O Início

Hollywood, 19h15

Realizado por Christopher Nolan e protagonizado por Christian Bale, explora as origens de Batman, desde o assassinato dos pais, era ainda Bruce Wayne uma criança. O herdeiro desiludido viaja pelo mundo, procurando meios para lutar contra injustiças, decifrar mentes criminosas e exorcizar fantasmas. Quando regressa a Gotham, encontra-a dominada pelo crime e pela decadência. É então que cria o seu nocturno alter ego.

Casa Gucci

TVCine Top, 21h30

Patrizia Reggiani é uma mulher de origem humilde que, em 1972, se casa com o multimilionário Maurizio Gucci, herdeiro da famosa marca italiana de moda. A paixão inicial acaba por esfriar e, depois de um casamento atribulado de 15 anos, o casal separa-se. Mas quando Maurizio anuncia a intenção de voltar a casar-se Patrizia toma uma decisão que mudará, para sempre, a vida de todos. Ridley Scott assina, com argumento de Roberto Bentivegna, um filme baseado no livro biográfico de Sara Gay Forden, com Lady Gaga, Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver e Jeremy Irons nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Ella Fitzgerald: Just One of Those Things

TVCine Edition, 22h

Um documentário que traça a história da vida de Ella Fitzgerald e analisa a forma como a sua música acaba por se assumir como a banda sonora de tantos momentos icónicos do século XX. Desde um concurso de talentos no teatro Apollo de Harlem, em 1934, desenha-se uma jornada de cinco décadas de paixões e dores codificadas em música, com a participação de Smokey Robinson, Jamie Cullum e Tony Bennett, entre outros.

Suggia

RTP2, 1h36

Documentário de Ricardo Espírito Santo que dá a conhecer a aclamada violoncelista portuguesa Guilhermina Suggia, uma mulher que deu tudo à música e à arte sem com isso lograr, em vida, o reconhecimento que lhe era devido entre nós. É a extraordinária vida de uma verdadeira pioneira musical, discípula do mestre Pablo Casals e primeira mulher a tocar com a Orquestra da Gewandhause.

Famosos em Perigo com Bear Grylls: O Desafio

National Geographic, 23h

É a estreia da sétima temporada da série documental em que o especialista em sobrevivência mais famoso da actualidade arrasta celebridades, muito ciosas do seu conforto, para alguns dos terrenos mais perigosos do planeta — e, com alguma sorte, de lá para fora também. Neste primeiro episódio é a vez de Rob Riggle testar a sua têmpera na Grande Bacia do Nevada.