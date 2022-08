Fim-de-semana na TV: entre música, ópera e muita animação, Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los antes de Ramiro

CINEMA

300

AXN, sábado, 18h

Zack Snyder realiza esta adaptação ao cinema da aclamada novela gráfica de Frank Miller, com Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Rodrigo Santoro e Dominic West. É um relato ficcionado da batalha que, em 480 a.C., opôs o rei Leónidas e 300 soldados espartanos a Xerxes e o seu vasto exército persa. Face a um inimigo invencível e em desvantagem numérica, os espartanos lutam até à morte. O seu heroísmo e sacrifício tornam-se inspiradores para a Grécia, que resolve enfrentar a Pérsia e lançar as primeiras pedras da democracia.

Mundo Jurássico: Reino Caído

Fox, sábado, 21h20

Quando se percebe que o vulcão da ilha Nublar está prestes a entrar em erupção, surge o dilema: regressar ao local e salvar os animais de uma segunda extinção provocada pelo homem ou deixar a natureza seguir o seu curso. A quinta aventura da saga baseada nos livros de Michael Crichton tem realização de J. A. Bayona e produção de Steven Spielberg. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B. D. Wong, Jeff Goldblum, Ted Levine, Rafe Spall, Toby Jones, Justice Smith, James Cromwell e Geraldine Chaplin dão vida às personagens.

Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los

Hollywood, sábado, 22h

Adaptação da obra homónima de J. K. Rowling (que aqui se estreia como argumentista), um filme de aventura ambientado 70 anos antes da chegada de Harry Potter a Hogwarts. A realização é de David Yates, que já dirigira quatro capítulos dessa saga. O elenco inclui Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Samantha Morton, Ezra Miller, Ron Perlman e Jon Voight.

Midway

AMC, sábado, 22h10

Seis meses depois dos ataques a Pearl Harbor, acontecia na ilha Midway, no Pacífico, o mais importante confronto naval da II Guerra Mundial, entre japoneses e norte-americanos. É sobre esse episódio que incide este drama histórico, realizado por Roland Emmerich. Luke Evans, Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Darren Criss, Mandy Moore, Nick Jonas, Dennis Quaid e Aaron Eckhart fazem parte do elenco.

Robin Hood: Príncipe dos Ladrões

AXN Movies, domingo, 14h

Depois de terem sido capturados pelos turcos durante as cruzadas, Robin of Locksley (Kevin Costner) e Azeem (Morgan Freeman), um mouro, conseguem escapar para Inglaterra. Quando chega a casa, Robin recebe a notícia da morte do seu pai às mãos do Xerife de Nottingham (Alan Rickman) e promete vingança. Vai então viver para a floresta de Sherwood com um grupo de aldeões exilados, feitos em exército irregular, para punir os ricos e defender os pobres.

Shazam!

Hollywood, domingo, 17h40

Billy Batson tem 14 anos e todas as inseguranças típicas da idade… Até um poderoso mago lhe conceder o poder de se tornar um super-herói. Basta dizer “Shazam!” e a transformação acontece. Só falta aprender a difícil arte da moderação. Uma comédia de acção e aventura realizada por David F. Sandberg, que faz a adaptação ao cinema de mais uma personagem do universo DC Comics, desta vez por Bill Parker e C. C. Beck. O elenco inclui Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman e Mark Strong.

Todos Sabem

AXN, domingo, 17h41

Laura regressa com o marido e os filhos à sua pequena aldeia espanhola para celebrar o casamento da irmã mais nova. A reunião familiar depressa se transforma numa tragédia, quando a filha de Laura desaparece. As revelações que se seguem vão mudar as vidas de todos. Um thriller psicológico realizado pelo iraniano Asghar Farhadi, com Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darín.

Blackkklansman: O Infiltrado

Fox Movies, domingo, 21h15

Spike Lee realiza, com produção de Jordan Peele, este filme sobre a história real de Ron Stallworth, um polícia negro que, algo inavertidamente, se infiltra na secção local do Ku Klux Klan. Baseado nas memórias de Stallworth, ganhou Óscar de melhor argumento adaptado. No elenco, John David Washington, filho de Denzel, Adam Driver, de Girls e Topher Grace, de Que Loucura de Família, no papel de David Duke, líder do KKK.

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo

Cinemundo, domingo, 22h30

Em Abril de 2010, uma plataforma petrolífera ao largo da costa do Louisiana (EUA) explodiu. Onze pessoas morreram e uma gigantesca maré negra espalhou-se pelo golfo do México. Neste filme de Peter Berg, nomeado para dois Óscares, Mark Wahlberg é Mike Williams, um engenheiro que ali trabalha há anos e que está prestes a viver o mais trágico dos dias.

Ramiro

RTP2, domingo, 00h24

Ramiro é um alfarrabista que escreveu um best-seller e depois entrou em crise de inspiração. Passa os dias entre a sua pequena loja e as saídas com os amigos de copos. As pessoas de quem se sente mais próximo são as vizinhas Daniela, uma adolescente despreocupada que está grávida, e Amélia, a alegre avó dela, que está a recuperar de um AVC. Há também Patrícia, uma rapariga que há muito está apaixonada por ele. Ramiro é uma comédia realizada por Manuel Mozos, segundo um argumento de Telmo Churro e Mariana Ricardo, com actuações de António Mortágua, Fernanda Neves, Madalena Almeida e Sofia Marques.

INFANTIL

As Aventuras de Tintin - O Segredo do Licorne (V. Port.)

Hollywood, sábado, 10h10

Depois de, numa feira de antiguidades, encontrar uma réplica de um velho barco designado de Licorne, o destemido Tintin (Jamie Bell) é arrastado para uma incrível aventura na companhia de todos os seus emblemáticos companheiros. Steven Spielberg realizou o filme que concentra três histórias da carismática personagem de Hergé.

Homem-Aranha: No Universo Aranha (V. Orig.)

AXN, sábado, 23h37

Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman assinaram em 2018, com a ajuda no guião de Phil Lord, esta versão animada – e oscarizada – das aventuras do Homem-Aranha. Só que este super-herói não é o Peter Parker que os filmes de acção real da Sony e Marvel usam, mas sim Miles Morales — um adolescente nova-iorquino com um pai polícia, que também é mordido por uma aranha radioactiva.

Patrulha de Gnomos (V.Port.)

Hollywood, domingo, 9h45

Chloë (voz de Aurea) muda-se com a mãe para uma nova casa e descobre que o lugar está atafulhado de gnomos de jardim com vida própria, cuja função é proteger os humanos de pequenas criaturas vindas de outra dimensão que ali chegam através de um portal. Quando ela e Liam (Diogo Piçarra), o rapaz vizinho, percebem a importância da missão, resolvem juntar-se a eles.

MÚSICA

João Gilberto ao Vivo em Tóquio

RTP2, sábado, 15h40

João Gilberto, lendário mestre da bossa nova e uma figura de proa da música brasileira, gravou o seu primeiro e único vídeo ao vivo em Novembro de 2006, em Tóquio, com 75 anos de idade. Este concerto histórico foi editado durante quase 12 anos por uma equipa japonesa da confiança do músico e lançado no Japão apenas dois meses antes da sua morte, a 6 de Julho de 2019.

Figueira Jazz Fest: Maria Mendes Apresenta Close to Me

RTP2, domingo, 22h44

A trovadora portuguesa (residente nos Países Baixos) Maria Mendes encerrou o festival Figueira Jazz Fest de 2021 com um concerto marcante, acompanhada por um trio de consagrados músicos internacionais. Cantam-se os fados e as músicas tradicionais portuguesas que fizeram do seu Close to Me um dos álbuns nomeados para um Grammy Latino nesse mesmo ano.

ÓPERA

Rigoletto no Festival de Bregenz

RTP2, sábado, 22h03

Rigoletto, considerada a obra-prima de Giuseppe Verdi — uma ópera bela e de gelar o sangue — é apresentada pela primeira vez no palco do lago Bregenz, na Áustria. O pioneiro encenador Philipp Stolzl concebeu um cenário tecnologicamente inovador que destaca os contrastes marcantes entre espectáculo e drama. O elenco é liderado por Vladimir Stoyanov, Stephen Costello e Mélissa Petit, e acompanhado pela Orquestra Sinfónica de Viena sob a direcção do maestro Enrique Mazzola.