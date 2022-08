Cientistas criam embriões sintéticos de ratinhos já com cérebro e coração

Agosto está a ser um mês de anúncios na área da biologia do desenvolvimento. Dois grupos de investigadores revelaram que conseguiram criar embriões de ratinhos feitos só com células estaminais que se conseguiram desenvolver até ao oitavo dia e meio após a fertilização.

Diferentes equipas de cientistas conseguiram criar embriões sintéticos de ratinhos até ao oitavo dia e meio de desenvolvimento já com o coração e cérebro em formação. Tudo foi feito “apenas” a partir de células estaminais dos animais. Uma das equipas é de Israel e apresentou os resultados na revista científica Cell, já a outra é composta por investigadores do Reino Unido e dos Estados Unidos e revelou o seu trabalho na edição desta semana da revista Nature. Ambas afirmam que os embriões que criaram vão permitir perceber melhor as fases iniciais da vida ou poder vir a ser úteis na área dos transplantes.