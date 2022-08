Das Filipinas à Tanzânia: há uma banda sonora natural para escutar no site da Conservation International

As vocalizações de baleias no mar ao redor do Havai, a sinfonia de aves na Reserva de Caça de Moditlo, na África Sul, e os sons dos insectos no Parque Nacional Noel Kempff Mercado, na Bolívia, são algumas das paragens sonoras que podem ser visitadas no site da organização ambiental norte-americana Conservation International.

Chama-se “Ouça-me enquanto pode” e nesta montra de sons oferecem-se 16 ambientes de ecossistemas de vários pontos terrestres, a maioria dentro da região tropical. “Devemos trabalhar para proteger a natureza, mas pode ser difícil cuidar de um lugar que você não conhece”, lê-se no texto de apresentação, que convida os visitantes a imergirem nas variadas paisagens sonoras.

É possível ouvir as vocalizações características dos indris, uma espécie de lémure criticamente ameaçada de extinção. Os sons que ouvimos são de Perinet, numa reserva florestal em Madagáscar. Também podemos ouvir as aves marinhas que se espraiam pela ilha Sand (no atol de Midway, no oceano Pacífico), o martim-caçador-torotoro, o manucódio-encaracolado e a ave-do-paraíso-de-goldie, três aves que cantam ao amanhecer, no meio da cacofonia de insectos que habitam a ilha de Fergusson, na Papuásia-Nova Guiné, no Sudeste asiático.

Na montra de sons, estão representadas florestas, montes, ilhas e savanas. “Apesar de a natureza ser valiosa para a nossa sobrevivência, ela está profundamente ameaçada”, avisa-se no site. “Poucos lugares no planeta escaparam à presença humana.” Ouça tudo aqui.