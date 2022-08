“Levei com um taser”: confrontos entre polícia e eleitores angolanos em Lisboa

Foram registados confrontos, na madrugada desta quinta-feira, entre a polícia e eleitores angolanos junto ao consulado de Angola, em Alcântara.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um comunicado para explicar a situação. A força policial diz que foi decidida, por questões de segurança, a retirada de delegados e funcionários por uma porta secundária e a escolta até ao autocarro que os retiraria do local.

Vejam o que está acontecer no Consulado Geral de Angola em Lisboa. @Angolans pic.twitter.com/Wko8oCFioR — Marco6?? (@angolanboy_) August 25, 2022

Um vídeo do incidente publicado no Twitter mostra a acção da polícia. O homem que filma alega que não foram divulgados os dados das votações em Lisboa, acusando membros ligados ao MPLA de fugirem com os votos.

“Olhem o que o MPLA está a fazer ao povo angolano. Acabaram de me dar com um taser, fugiram com os nossos votos e não publicaram as atas. Estamos a reivindicar a democracia em Angola”, diz o autor do vídeo. Numa outra filmagem é possível ver um autocarro a ser escoltado por veículos da polícia.

Por sua vez, a PSP diz que alguns dos manifestantes “adoptaram um comportamento hostil, com arremesso de pedras e diversos objectos”. A polícia diz ainda que existiu a necessidade de “efectuar uma vaga de dispersão com uso da força” para garantir a reposição da ordem pública.

Há a registar um agente ferido e danos em viaturas estacionadas junto ao consulado, afirma ainda o comunicado.